Przypomnijmy, że w sierpniu TVN potwierdził wielkie zmiany w "Mam talent".

W 15. sezonie show nie pojawią się Jan Kliment oraz Małgorzata Foremniak. Warto zauważyć, że tancerz dołączył do Agnieszki Chylińskiej i Foremniak od 13. sezonu, a aktorka znana z "Na dobre i na złe" zasiadała w komisji od samego początku programu w Polsce, czyli 2008 roku.



"Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w "Mam Talent!", trzymamy kciuki za to, co przed Wami i życzymy Wam samych sukcesów nasze drogi jednak się nie rozchodzą" - piszą twórcy formatu.



Kto zajmie miejsca Klimenta i Foremniak? Jako juror zadebiutuje Marcin Prokop, który od początku prowadził program. Ostatnie wolne miejsce zajmie natomiast Julia Wieniawa, piosenkarka i aktorka. Przypomnijmy, że ostatnią edycję prowadził wspomniany już Prokop wraz z Michałem Kempą, który zapowiedział jakiś czas temu, że nie będzie już występował w swojej roli. Jego poprzednikiem był Szymon Hołownia, który porzucił program i zaczął karierę polityczną.

Po zmianie funkcji przez Marcina Prokopa ruszyła giełda nazwisk związana z nowymi prowadzącymi "Mam talent".



Wśród pierwszych nazwisk osób mających zastąpić Prokopa i Kempę, pojawił się m.in. Łozo. Były wokalista Afromental w ostatnim czasie mocno związał się z TVN-em. Wystąpił w "Azja Express" oraz zastąpił Czesława Mozila w roli jurora w programie "Lego Masters". Jako kandydata wymieniano również Damiana Michałowskiego z "Dzień dobry TVN".



Ostatecznie jednak żaden z nich nie trafił do programu.



Znamy nazwiska nowych prowadzących "Mam talent"

"Wielu z was czekało na tę informację" - napisano na oficjalnej stronie programu. 15. edycję talent poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski.

Agnieszka Woźniak-Starak to dziennikarka i prezenterka znana publiczności zarówno z telewizyjnego ekranu, jak i radiowej anteny ("Dzień dobry TVN", "Azja Express"). Od pewnego czasu aktywnie tworzy także podcasty.

Widzom TTV Jan Pirowski znany jest jako gospodarz lubianych programów ("DeFacto", "Pierwszy raz za granicą"), ale działa zawodowo również na innych polach - jako prezenter oraz dziennikarz radiowy (pracuje w radiu Eska).