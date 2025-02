Syn Roberta Johna przekazał do mediów przykrą wiadomość o śmierci artysty. W rozmowie z "The Rolling Stone" wyznał, że jego ojciec w ostatnich latach zmagał się z poważnymi powikłaniami po udarze. Muzyk, znany z przeboju "Sad Eyes" odszedł w wieku 79 lat.

Robert John rozwijał swoją pasję do muzyki już od dzieciństwa. Jego kariera w branży była pełna wzlotów i upadków - nie raz wydawało się, że artysta całkowicie zniknie z show-biznesu. Punktem kulminacyjnym w drodze do spełnienia muzycznych marzeń okazał się dla artysty moment wydania poruszającej ballady "Sad Eyes".

W 1979 r. piosenka "Sad Eyes" wspięła się na szczyt prestiżowej listy Billboard Hot 100. Podbijała wówczas serca słuchaczy z całego świata. Wyparła nawet z pierwszego miejsca rankingu słynny hit "My Sharona" zespołu The Knack .

Jak sam Robert John wówczas podkreślał, nie spodziewał się, że właśnie ta ballada przyczyni się do wzrostu jego popularności. W wywiadzie dla "The Rolling Stone", któreo udzielił tuż po sukcesie "Sad Eyes", opowiedział o tym, jak przez lata próbował swoich sił w przeróżnych wytwórniach, lecz bezskutecznie. Gdy zauważył brak zainteresowania jego twórczością, zajął się innymi zawodami.

W latach 60. rozpoczął współpracę z Michaelem Gatelym. Artyści stworzyli wspólnie piosenkę "If You Don't Want My Love", która dotarła do 49. miejsca na liście przebojów Billboardu. Pisali także utwory dla innych wykonawców, a John występował w chórkach u Al Kooper oraz Smokey Robinson.