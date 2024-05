Eurowizja 2024 za nami. Przez cały konkurs mnóstwo kontrowersji wzbudzał występ Bambie Thug z Irlandii z utworem "Doomsday Blue".

Bambie Thug, znana jako Cuntry Ray Robinson, jest osobą niebinarną (stąd dukaizmy w tekście) o marokańskich korzeniach, która od 2021 roku eksploruje różne muzyczne gatunki. Zadeklarowału, że występ na Eurowizji to nie tylko próba zdobycia muzycznego uznania, ale również szansa na reprezentowanie społeczności, która rzadko zyskuje silny głos w mainstreamowych mediach.

Bambie Thug z utworem "Doomsday Blue" zwyciężyłu irlandzkie preselekcje dzięki wsparciu zarówno jurorów, jak i publiczności. Już po pierwszych próbach Irlandia zaczęła pchać się wysoko do góry w rankingu u bukmacherów. Ostatecznie Irlandia zaliczyła najlepszy występ na Eurowizji od lat, zajmując szóste miejsce (287 pkt).



Kontrowersje wokół Bambie Thug. Edyta Górniak przestrzegała przed występem

Eurowizyjny występ Bambie Thug był połączeniem burleski i mrocznych motywów. Na scenie gwieździe z Irlandii towarzyszył jeden tancerz, a mocne brzmienie, charakterystyczny wokal oraz świetna praca kamery tworzyły piorunujące widowisko. Wielu widzów nie kryło zachwytów nad Irlandią i Bambie. Jednak jej osoba wzbudziła mnóstwo kontrowersji.



Irlandię skrytykowała wiele osób w mediach społecznościowych, m.in. za promowanie okultyzmu. Przeciwna takiej ekspresji artystycznej była m.in. Sandra Kubicka. Po swoim półfinale Bambie krytykowała chociażby Natalie Barbu, a także delegacja Izraela.



"Wygląda na to, że Antychryst robi nam przysługę, aby ludzkość wreszcie się przebudziła. I określiła, jakiego świata chce. Będzie drażnił wszystkie nasze zmysły coraz bardziej. Do skutku. I jeśli ludzkość nie określi swojego serca i sumienia, nie przyjmie mocnej i czystej postawy - tornado zła zniszczy wszystko, co napotka. Jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko piekła na ziemi" - skomentowała w relacji na Instagramie Edyta Górniak.



Również prasa religijna oraz księża lansujący się na TikToku również skrytykowali Bambie za "diabelski występ".



Bambie Thug bez mocnego makijażu. Te zdjęcia mogą cię zaskoczyć!

Już po Eurowizji media zaczęły odkopywać stare zdjęcia Bambie Thug, na których można zobaczyć gwiazdę bez mocnego makijażu. Zdjęcia z młodości Bambie wyciągnął na światło dzienne irlandzki "Mirror", pisząc, że "takiej Bambie jeszcze nie widzieliście".



Poniżej możecie zobaczyć jak eurowizyjna sensacja wygląda bez mocnego, scenicznego makijażu. Zupełnie inaczej Bambie wyglądała również m.in. na rozdaniu nagród Kerrang! w 2022 roku.

Zdjęcie Bambie Thug w 2022 roku / Suzan Moore/PA Images / Getty Images

Zdjęcie Bambie Thug w 2022 roku / Gareth Cattermole / Getty Images

Co ciekawe wizażystka odpowiedzialna za wizerunek sceniczny Bambie, Amy Heeney McDonald przyznała, że makijaż już również zdobył "międzynarodową sławę". "Poprosili mnie, abym pojechała z nimi do Malmo. To był szalony tydzień" - mówiła "Irish Examiner". "Dostałam jasne wytyczne, jakiego Bambie chce makijażu i jak bardzo ma być wyrazisty" - komentowała McDonald.