Eurowizja 2023 zakończyła się drugim już triumfem Loreen ze Szwecji. Greckim kandydatem był Victor Vernicos, któremu nie udało się awansować do wielkiego finału. Uczestnik został wybrany decyzją paneli jurorskich, z czym nie zgadza się Melissa Mantzukis, która zajmowała drugie miejsce w preselekcjach. Sądzi, że doszło do nieprawidłowości i chce dochodzić prawdy w sądzie.

Przypominamy, że reprezentanta Grecji wybrano dzięki połączeniu głosów 7-osobowego jury złożonego z ekspertów, a także 70-osobowego panelu, w którym znalazła się publiczność w różnych grupach wiekowych. Według tych pierwszych najlepszy był Victor Vernicos z piosenką "What They Say", a publiczność zdecydowanie wolała Melissę Mantzukis z utworem "Liar". Ostatecznie to mężczyzna pojechał na Eurowizję 2023, a wokalistka wniosła o ujawnienie szczegółów głosowania, gdyż boi się, że wyniki sfałszowano.

Publiczny nadawca ERT nie zareagował na jej apele, więc Mantzukis skierowała sprawę do sądu. Domagała się 160 tysięcy euro rekompensaty, uznania za zwyciężczynię i wycofania się Grecji z Eurowizji 2023. Ten ostatni punkt nie mógł zostać spełniony, a Vernicos wystąpił w konkursie.

Skandal z Eurowizją 2023 w Grecji. Co dalej?

19 czerwca odbyła się pierwsza rozprawa. Mantzukis pod przysięgą złożyła oświadczenie i oczekuje teraz na decyzje sądu w sprawie nieprawidłowości w konkursie. Sąd ma na to sześć miesięcy. Grecka społeczność fanów piosenkarki informuje jednak, że wokalistka wkrótce wniesie drugi pozew, w którym oskarży oficjalnie komentatorkę Eurowizji i członkinię jury preselekcji, Marię Kozaku, a także szefa biura prasowego ERT, Antonisa Galanopulusa o "wypowiedzi działające na szkodę procesu". Zdaniem prawnika wokalistki zignorowanie ich słów byłoby jednoznaczne z akceptacją.

Według ujawnionych przez portal Eurovisionfun.com informacji, w pierwszej turze głosowania zwyciężyła piosenkarka Monika z utworem "Proud", a Victor Vernicos był na drugim miejscu. Utwór Moniki był jednak słabo oceniony przez publiczność, dlatego usunięto go z dalszej części rozgrywki. Natomiast Melissa Mantzukis wylądowała na 4. pozycji jako faworytka publiczności i jeden z najsłabszych wyników od jurorów. W ten sposób na pierwszym miejscu znalazł się Vernicos z 1249 punktami, a na drugim Mantzukis z 1133 punktami.

Jak informują media eurowizyjne, wokalistka prawdopodobnie szykuje się do ponownego startu w Eurowizji za rok. Jej kompozytor, Dimitris Kontropulos pracuje nad nową wersją utworu "Liar". Mówi się także o tym, że Grecja w przyszłym rok zorganizuje publiczne preselekcje.

Grecja bierze udział w Konkursie Piosenki Eurowizji od 1974 roku. "Złote lata" bałkańskiego kraju przypadły na 1977 i 1992 roku - gdy zajęli 5. miejsce. Przez kolejne lata wyniki były dość słabe, a w 2001, 2004 i 2008 roku Grecja wylądowała maksymalnie na 3. miejscu. W 2005 roku jednak Helena Paparizou z utworem "My number one" zwyciężyła w konkursie. Tegoroczny reprezentant otrzymał zaledwie 14 punktów w półfinale, kończąc go na 13. miejscu.