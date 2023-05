Spis treści: 01 Julija Sanina: kim jest prowadząca Eurowizję 2023?

02 Z "Gry o tron" na Eurowizję 2023

03 Eurowizja 2023: kim jest Alesha Dixon?

04 Graham Norton: brytyjska legenda Eurowizji

05 Kiedy Eurowizja 2023? Gdzie oglądać?

Eurowizja 2023 organizowana jest w Liverpoolu. W ub.r. w Turynie triumfowała Kalush Orchestra z Ukrainy. Decyzja o zorganizowaniu konkursu w innym kraju niż zwycięskim podyktowana została względami bezpieczeństwa i trwającą wojną za naszą wschodnią granicą. Europejska Unia Nadawców zdecydowała się przekazać prawa do organizacji konkursu Brytyjczykom, którzy przed rokiem zajęli drugie miejsce.

Kto poprowadzi konkurs Eurowizji 2023 w Wielkiej Brytanii? W tym gronie zobaczymy frontmankę ukraińskiej grupy The Hardkiss, czyli Juliję Saninę. Do tej dołączy aktorka Hannah Waddingham oraz prezenterka i piosenkarka Alesha Dixon. W finale konkursu Eurowizji 2023 zobaczymy w roli prowadzącego brytyjskiego komentatora Grahama Nortona.

Julija Sanina: kim jest prowadząca Eurowizję 2023?

Ukraińskim akcentem Eurowizji 2023 w gronie prowadzących jest Julia Sanina. Ta od 2011 roku jest liderką grupy The Hardkiss. Jest to jeden z najpopularniejszych zespołów w kraju i do tej pory wydali cztery albumy i zdobyli serię nagród muzycznych.

Fanom Eurowizji Julija Sanina może być dobrze znana z udziału w ukraińskich preselekcjach w 2016 roku. Wtedy ich propozycja Helpless zakończyła rywalizację na drugim miejscu. Jednocześnie Sanina sprawdza się jako jurorka w programie X Factor.

Z "Gry o tron" na Eurowizję 2023

Eurowizja 2023 przed telewizory może przyciągnąć również fanów serialu "Gra o tron". Wszystko za sprawą aktorki Hannah Waddingham. Ta w ostatnim czasie zdobyła nagrodę Emmy za rolę w serialu "Ted Lasso". Jednak to nie wszystko.

Zdjęcie Kto poprowadzi Eurowizję 2023? Jedną z prowadzących będzie widoczna na zdjęciu aktorka Hannah Waddingham. / Rex Features/EAST NEWS / East News

Tegoroczna prowadząca konkurs Eurowizji 2023 ma też nominacje za wiele ról w musicalowych produkcjach na West Endzie i Broadwayu. Dodatkowo swoją popularność zdobyła dzięki takim filmowym produkcjom jak "Hocus Pocus 2", "Sex Education" oraz "Willow". Z kolei w serialu "Gra o tron" pojawiła się jako Septa Unella.

Eurowizja 2023: kim jest Alesha Dixon?

Międzynarodowy konkurs poprowadzi także Alesha Dixon. To była członkini grupy Mis-Teeq, z którą wydała dwa popularne albumy i siedem singli. Jednocześnie Alesha Dixon ma ogromne doświadczenie telewizyjne w prowadzeniu takich programów jak "Comic Relief and The Greatest Dancer". Dodatkowo pojawiała się także w roli jurora w "Tańcu z Gwiazdami" i brytyjskim "Mam Talent".

Graham Norton: brytyjska legenda Eurowizji

Czwartym z prowadzących Eurowizję 2023 jest Graham Norton, legenda konkursu na Wyspach. W 2009 roku przejął komentowanie konkursu z rąk Terry'ego Wogana. I tak jak on będzie dzielić swoje obowiązki pomiędzy rolę prowadzącego i komentatora finału. Norton jest oczywiście znany z roli gospodarza talk show "The Graham Norton Show", w którym regularnie pojawiają się gwiazdy największego formatu.

Zdjęcie Konkurs Eurowizji 2023 poprowadzi także Graham Norton, znany głównie z programu "The Graham Norton Show". / action press/Reporter / East News

Graham Norton ma za sobą doświadczenie prowadzenia Konkursu Tańca Eurowizji. Warto jeszcze zaznaczyć, że obok prowadzących Eurowizję na scenie pojawią się także Timur Miroshnychenko, który będzie pełnić rolę korespondenta i razem z Samem Quekiem poprowadzi ceremonię otwarcia.

Kiedy Eurowizja 2023? Gdzie oglądać?

Koncerty Eurowizji 2023 zaczynają się we wtorek 9 maja. Potrwają aż do soboty, kiedy odbędzie się Finał Eurowizji, czyli dokładnie 13 maja o godz. 21.00. Najpierw jednak widzowie obejrzą pierwszy półfinał 9 maja o godz. 21.00. O tej samej godzinie, ale w czwartek 11 maja, odbędzie się drugi półfinał z udziałem reprezentującej Polskę Blanki Stajkow.

Gdzie oglądać konkurs Eurowizji? Transmisja 67. już zmagań wokalistów będzie dostępna w Telewizji Polskiej. Na żywo oba koncerty półfinałowe i wielki finał obejrzymy w TVP1 i TVP Polonia, a powtórkę dzień później wyemituje TVP Rozrywka. Konkurs Eurowizji 2023 on-line można oglądać na kanale Eurovision Song Contest na YouTube oraz na platformie TVP Stream.

