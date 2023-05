Kiedy będzie Eurowizja 2023?

Eurowizja 2023 odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku w M&S Bank Arena w Liverpoolu, pod hasłem United by Music.

Wystąpi 37 krajów, a w porównaniu do poprzedniego roku będzie to pierwsza Eurowizja od lat bez reprezentanta Macedonii Północnej. Co więcej, z powodu kryzysu energetycznego ze startu zrezygnowali także nadawcy z Bułgarii i Czarnogóry.

Nowe zasady głosowania - Eurowizja 2023

Eurowizja 2023 będzie pierwszym od lat konkursem, w którym pojawią się zmiany w systemie głosowania. Tym razem o tym, kto awansuje do finału, zadecydują jedynie widzowie. Dodatkowo po raz pierwszy wpływ na wybór zwycięzcy Eurowizji będą mieć również fani konkursu z całego świata, którzy będą mogli oddać głosy online.

Najbardziej rewolucyjną zmianą jest usunięcie głosowania jury w półfinałach. Decyzję na temat tego, kto w 2023 roku awansuje do Wielkiego Finału, podejmą wyłącznie widzowie Eurowizji. Jest to efektem ubiegłorocznego skandalu, gdy grupa państw drugim półfinale została posądzona o umowę dotyczącą punktowania siebie nawzajem. Na tę decyzję wpłynął również kontrowersyjny awans Azerbejdżanu, który przeszedł do finału pomimo niezdobycia żadnych punktów od telewidzów. Nowy system przypomina zasady z Eurowizji 2009, gdy to w półfinałach widownia decydowała o dziewięciu finalistach, a jury wybierało tylko jednego.

Kolejną ważną zmianą jest rozszerzenie zasięgu głosów. We wszystkich uczestniczących krajach, tak jak do tej pory, będzie odbywało się zwyczajne głosowanie telewidzów. Jednak swój dodatkowy komplet punktów odda Reszta Świata. W tym roku widownia Eurowizji 2023, poza oczywiście 37 uczestniczącymi krajami, będzie mogła zagłosować przez internet, używając do tego swoich lokalnych kart kredytowych. Takie działanie ma według organizatorów konkursu podkreślić popularność Eurowizji na całym świecie, a także wzmocnić głos widowni.

Oznacza to, że każdy kraj odda zarówno punkty od jury i telewidzów. Jednak dodatkowe głosy z Reszty Świata sprawią, że widownia będzie miała ok. 50,6% wpływu na wybór zwycięzcy, a nie dokładnie 50% jak do tej pory.

Pomimo zmian, podczas półfinałów komisje jurorskie i tak będą oddawać głosy. Jest to konieczne w przypadku np. awarii głosowania widzów w danym kraju. W takim momencie ich punktację zastąpią głosy jury. Dodatkowo jeśli w trakcie półfinału zostaną wykryte nieprawidłowości w zapasowych głosach jurorów, dana komisja czy komisje nie będą mogły zagłosować w Wielkim Finale.

Eurowizja 2023 - jak głosować w finale?

W przeciwieństwie do Eurowizji Junior, w dorosłej edycji festiwalu nie można oddać głosu na swojego reprezentanta. Oznacza to, że każdy SMS z głosem na reprezentantkę Polski, wysłany z naszego kraju będzie nieważny.

Głosowanie w finale Eurowizji 2023 rozpocznie się tuż po zakończeniu wszystkich występów i potrwa około 20 minut. Chcąc wziąć udział w televotingu, musimy wysłać SMS pod podany podczas konkursu numer, w treści wpisując pozycję startową artysty, na którego chcemy oddać nasz głos. Oprócz tego faworytów możemy także wspierać za pośrednictwem aplikacji Eurovision Song Contest, która jest dostępna za darmo w sklepach AppStore i Android.

