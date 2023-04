Podczas 66. Konkursu Piosenki Eurowizji , który odbył się w Turynie, Krystian Ochman zajął 12. miejsce. W czołówce znaleźli się Sam Ryder (Wielka Brytania), a konkurs ostatecznie zwyciężyli artyści z Kalush Orchestra (Ukraina).

Ze względu na trwającą za wschodnią granicą wojnę, tegoroczny konkurs odbywa się w Liverpoolu. Polskę będzie reprezentować Blanka z piosenką "Solo", która od premiery zyskała tyle samo zwolenników, co przeciwników. Gdy ogłaszano zwycięzcę tegorocznych preselekcji, symboliczny bilet do Liverpoolu wręczył właśnie Ochman. Teraz zdradził, co sądzi o konkursowym utworze. W rozmowie z "Onet Rano." stwierdził, że jej piosenka jest "bliżej disco polo".

Krystian Ochman o Blance. "I tak jej kibicuję"

"Nie chcę mówić bezczelnie, ale ja zrobiłem swoje, wiem, jak to wygląda. Utwór Blanki jest dla mnie bliżej disco polo, ale i tak jej kibicuję, bo wiem, jak to wygląda. To jest na pewno ogromny stres, ale też równocześnie fajna sytuacja. Wtedy, jak wręczyłem jej ten bilet, to trochę dziwnie się poczułem. Myślałem, że chcę już wracać do domu" - wyznał wokalista. "Niech leci solo" - dodał.

W sieci memem stał się szczególnie początek piosenki, gdzie Blanka z hiperpoprawnością śpiewa angielskie słowa. Ochman uważa, że jej sposób śpiewu przypomina "dziewczyny ze Stanów". Wokalista stwierdził również, że dobrym wyborem mogła być piosenka Janna - skomplementował także Dominika Dudka.

"Jann ma swój styl, utwór też jest spoko, ale jeśli chodzi o wykonanie, to wydaje mi się, że mógłby dać z siebie więcej. Nie chcę krytykować, bo zawsze można to poprawić. Myślę, że byłby dobrym wyborem. Dominik [Dudek — przyp. red.] też by nas dobrze zaprezentował. Zależy od preferencji i od tego, co artysta chce pokazać. Utwór Dominika miał styl radiowy, ale mega przyjemny do słuchania. Gdyby on pojechał, to zmieniliby choreografię, ale muzyka już tam była. Zawsze jest coś do poprawy, u mnie też tak było" - tłumaczył.

Krystian Ochman uważa, że Blanka ma szanse, by zająć wysokie miejsce w konkursie z powodu radiowego charakteru piosenki. "Nie byłbym zaskoczony, gdyby zajęła lepsze miejsce niż ja w ubiegłym roku. Ta piosenka wchodzi w głowę. Po preselekcjach wracałem ze znajomymi i oni całą drogę śpiewali 'Bejbe'" - dodał.

