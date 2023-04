"Nie zawsze czujemy się dobrze z tym w jaki sposób dojrzewamy, w jakim kierunku ewaluujemy, ale zmiana jest niezbędna. Dla artysty zmiany z duchem czasu są ważne. Albo zmieniamy się, albo zostajemy w tyle" - tymi słowami Krystian Ochman podsumowuje swój najnowszy singel.

Do "8ball" powstał teledysk, który został nagrany w industrialnej przestrzeni. Można w nim zobaczyć kilka osobowości Ochmana.

Premierowy koncert Krystiana Ochmana, na którym zaprezentuje część nowego materiału, odbędzie się 17 kwietnia w Teatrze Roma w Warszawie.



Reklama

Kariera Krystiana Ochmana

Krystian Ochman, wnuk słynnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana oraz syn członka Róż Europy Macieja, swoją karierę w Polsce rozpoczął od programu "The Voice of Poland". Wokalista znalazł się w drużynie Michała Szpaka i wygrał 12. edycję show, a następnie został wybrany w preselekcjach na reprezentanta Eurowizji w 2022 roku.

W finale konkursu Polak, który przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, zajął 12. miejsce z piosenką "River".

Po sukcesie w "The Voice of Poland", Ochman wydał swoją debiutancką płytę "Ochman", która w Polsce pokryła się złotem. Dzięki albumowi nominowany był do Fryderyków w kategoriach: album roku pop i debiut roku.

"Debiut Krystiana Ochmana to płyta, na której potencjał gospodarza nie wybrzmiewa w pełni. Przy czym to z pewnością pozycja, która zapisze się w pamięci wielu jako płyta oferująca najbardziej nietypowe doświadczenie w polskim popie od bardzo, bardzo dawna" - pisał o płycie nasz recenzent.