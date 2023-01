Ochman, polski finalista Eurowizji 2022 (ponad 22 mln odtworzeń utworu "River") i Kalush Orchestra - ukraiński zwycięzca Eurowizji 2022 (ponad 92 mln odtworzeń utworu "Stefania") - dwie zupełnie różne energie muzyczne w jednym numerze.



Zaczęło się od wspólnych nagrań na mediach społecznościowych w trakcie przygotowań do Eurowizji, a finałem jest singel "Cry For You", który właśnie się ukazał.



"Idąc przez życie, wielu z nas pracuje nad tym, by stać się najlepszą wersją siebie. W trakcie tej drogi uczymy się wybierać te sytuacje, w których powinniśmy być asertywni. Często oznacza to, że podejmujemy decyzje, które są dla nas dobre, ale mogą być przykre dla innych. Społeczeństwo zmusza nas do asertywności, w przeciwnym razie jesteśmy wykorzystywani. Nie chcę nigdy żałować podjęcia takich decyzji" - mówi o utworze Krystian Ochman.



O nagraniu wspólnej piosenki mówiło się właśnie od maja 2022 roku, gdy artyści spotkali się na ulicach Turynu i podczas konkursu. Piosenka w końcu ujrzała światło dzienne.

Krystian Ochman wydał piosenkę ze zwycięzcami Eurowizji 2022. Posłuchaj "Cry For You" z udziałem Kalush Orchestra

Za produkcję odpowiada wielokrotnie nagradzany producent @atutowy, który na swoim koncie ma nie tylko współpracę przy debiutanckiej płycie Ochmana, ale również z topowymi polskimi hiphopowcami, takimi jak Kukon, OKI, Pezet, Young Igi.



Ostatnie wydawnictwo Krystiana to Deluxe Edition jego debiutanckiego albumu (maj 2022). Obecnie artysta pracuje nad materiałem na kolejny krążek, który ukaże się jeszcze w tym roku.

Jak zaczynał Krystian Ochman?

Krystian Ochman ( posłuchaj! ) urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta (sprawdź!), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go zresztą sam sławny dziadek. Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Wiesław Ochman zapraszał też swojego wnuka do wspólnych występów. Krystian śpiewał m.in. na jego koncertach charytatywnych oraz na Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu, który odbył się w październiku 2019 roku.

W listopadzie 2021 r. Krystian wypuścił swój debiutancki album zatytułowany po prostu "Ochman". Wydawnictwo pokryło się złotem za sprzedaż ponad 15 tys. egzemplarzy. Z tej płyty pochodzą przeboje "Światłocienie", "Wielkie tytuły", "Wspomnienie", "Prometeusz", "Ten sam ja" i "Złodzieje wyobraźni". Na koncie ma też dwie nominacje do Fryderyków 2022.

Zwycięzca "The Voice of Poland" w ubiegłym roku był reprezentantem Polski na Eurowizji z piosenką "River" ( posłuchaj! ). Polak podczas konkursu w Turynie przeszedł do finału, gdzie zajął ostatecznie 12. miejsce z wynikiem 151 punktów.

"Nie zatrzymujemy się tu, lecimy do przodu. To nie jest koniec, mamy jeszcze dużo do roboty. To był dopiero kolejny krok. Trzymajcie się, całuję, widzimy się niedługo!" - skomentował na gorąco po finałowym występie.

