"Miałem nadzieje, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. A jak nadszedł to moje serce rozpadło się na drobne kawałki. Sklejam go teraz delikatnie, powoli i dokładnie naszymi wspólnymi wspomnieniami bo wiem, ze nowych już razem nie stworzymy i to mnie strasznie boli. Będziesz zawsze ze mną w moim sercu. Kocham cię Babciu. Tęsknie" - napisał na Facebooku Krystian Ochman.

Krystyna Ochman doczekała się piątki wnucząt - Gabrysi, Natalii, Aleksandra, Kuby i Krystiana.



Informację o śmierci żony Wiesława Ochmana przekazała w mediach społecznościowych Opera Śląska.

Krystyna Prus-Więckowska poznała Wiesława Ochmana w trakcie studiów na wydziale ceramicznym. Ślub wzięli 10 sierpnia 1963 r. w kościele św. Anny w Krakowie.

Pożegnanie żony słynnego tenora odbędzie się 9 grudnia w kościele pw. św. Zofii Barat w Warszawie (godz. 12, msza) i pobliskim cmentarzu w Grabowie.

Jak zaczynał Krystian Ochman?

Krystian Ochman ( posłuchaj! ) urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta (sprawdź!), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go zresztą sam sławny dziadek. Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Wiesław Ochman zapraszał też swojego wnuka do wspólnych występów. Krystian śpiewał m.in. na jego koncertach charytatywnych oraz na Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu, który odbył się w październiku 2019 roku.

W listopadzie 2021 r. Krystian wypuścił swój debiutancki album zatytułowany po prostu "Ochman". Wydawnictwo pokryło się złotem za sprzedaż ponad 15 tys. egzemplarzy. Z tej płyty pochodzą przeboje "Światłocienie", "Wielkie tytuły", "Wspomnienie", "Prometeusz", "Ten sam ja" i "Złodzieje wyobraźni". Na koncie ma też dwie nominacje do Fryderyków 2022.

Zwycięzca "The Voice of Poland" w tym roku był reprezentantem Polski na Eurowizji z piosenką "River" ( posłuchaj! ). Polak podczas konkursu w Turynie przeszedł do finału, gdzie zajął ostatecznie 12. miejsce z wynikiem 151 punktów.

"Nie zatrzymujemy się tu, lecimy do przodu. To nie jest koniec, mamy jeszcze dużo do roboty. To był dopiero kolejny krok. Trzymajcie się, całuję, widzimy się niedługo!" - skomentował na gorąco po finałowym występie.