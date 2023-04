Nieoczekiwany powrót Blink-182 na Coachella 2023. Co zagrali?

Warto dodać, że Blink-182 pojawił się na festiwalu w ostatniej chwili, a ich udział ogłosił Tom DeLonge zaledwie dobę wcześniej. Początkowo zespół miał rozpocząć nową trasę miesiąc temu koncertem w Meksyku, ale występy zostały przełożone z powodu nagłego i bolesnego urazu palca Travisa Barkera.

Jak na koncertowy powrót przystało, pierwszą piosenką wieczoru było "Family Reunion" z 1999 roku. W secie nie zabrakło klasycznych piosenek grupy: "Anthem Pt. 2", "Feeling This", "What's My Age Again?" i "The Rock Show" wybrzmiały w pierwszej połowie koncertu. Druga należała do m.in. "I Miss You" i "All The Small Things". Podczas koncertu wybrzmiała także nowa piosenka "Edging".

Reklama

Nadal nie ma potwierdzenia w związku z nowym krążkiem Blink-182, choć Tom DeLonge często o nim wspomina. W zapowiedziach pojawiają się deklaracje o "najlepszym i najbardziej progresywnym" albumie w historii grupy.

Wideo youtube

Pełna setlista Blink-182 z pierwszego koncertu w 2023:

1. 'Family Reunion'

2. 'Anthem Pt. 2'

3. 'The Rock Show'

4. 'Man Overboard'

5. 'Feeling This'

6. 'Reckless Abandon'

7. 'Dysentery Gary'

8. 'What's My Age Again?'

9. 'Edging'

10. 'Dumpweed'

11. 'Aliens Exist'

12. 'First Date'

13. 'Don't Leave Me'

14. 'Down'

15. 'Happy Holidays, You Bastard'

16. 'I Miss You'

17. 'All The Small Things'

18. 'Dammit' (z interpolacją 'No Scrubs' TLC)