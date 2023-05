Eurowizja organizowana jest już po raz 67. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii.

Eurowizja 2023 odbędzie się w dnia 9-13 maja 2022 roku w Liverpoolu. Podczas konkursu wystąpi 37 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 31 propozycji (kraje tzw. Wielkiej Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25. W tegorocznej imprezie zabraknie Czarnogóry, Bułgarii i Macedonii Północnej, które zrezygnowały z udziału.

Reprezentantka Polski, Blanka, powalczy o przejście do finału w drugim półfinale - 11 maja.

Blanka wystąpi z piosenką "Solo", a w jej półfinale znajdują się także przedstawiciele m.in. Norwegii, Czech, Chorwacji czy Szwecji. To właśnie Szwedka jest typowana na zwyciężczynię 67. Eurowizji.

Wpadka Blanki przed Eurowizją! Mało brakowało

Po ponad dwóch godzinach prezentacji uczestników Eurowizji podczas Turkusowego dywanu, w końcu pojawiła się na nim Blanka. Schodząc po schodach o mały włos nie spadła ze schodów. Wokalistka potknęła się i trzymana za dłoń przez pomocnika ostatecznie utrzymała równowagę. Na trenie jej długiej sukni widniał napis "BEJBA", z czego Blanka sama zażartowała dość zaskoczonym gospodarzom.

Reprezentantka Polski została zapytana, dlaczego zdecydowała się na udział w konkusie. "Widziałam wiele komentarzy pod moim nagraniem. Ludzie pisali, żebym wzięła udział w konkursie, spróbowała. Więc to zrobiłam!" - stwierdziła uśmiechnięta Blanka.

Zdradziła także, że nigdy nie opuszcza domu nie zabierając ze sobą telefonu oraz... uśmiechu. Organizatorzy wiedzieli o tym, że Blanka jest fanką świec i podarowali jej jedną o "zapachu Liverpoolu". "Jestem uzależniona od świec, w domu mam wszystkie rodzaje zapachów. Za każdym razem, gdy wracam do domu zapalam świeczkę by poczuć atmosferę, to mnie bardzo relaksuje" - dodała piosenkarka.

W Liverpoolu towarzyszy jej mama, dzięki czemu czuje się pewniej. "Przed występami zawsze oddycham i rozmawiam z mamą, bo ona zawsze mnie uspokaja i powoduje, że czuję się dobrze" - dodała. Na koniec prowadzący życzyli jej powodzenia.

Zdjęcie Blanka na ściance. Na trenie jej sukni widnieje napis "BEJBA" / Anthony Devlin / Stringer / Getty Images

