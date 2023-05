Blanka ujawnia. Co sprawiło, że zgłosiła się na Eurowizję?

Eurowizja 2023

Podczas inauguracji Eurowizji Blanka udzieliła krótkiej wypowiedzi dla Interii, w której zdradziła, co sprawiło, że zgłosiła się do Liverpoolu. Polka o wejście do finału powalczy w drugim koncercie (11 maja).

Blanka podczas inaguracji Eurowizji /Anthony Devlin /Getty Images