Eurowizja 2023 oficjalnie rozpoczęta. Co działo się na turkusowym dywanie?

Eurowizja organizowana jest już po raz 67. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii.

Eurowizja 2023 odbędzie się w dnia 9-13 maja 2022 roku w Liverpoolu. Podczas konkursu wystąpi 37 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 31 propozycji (kraje tzw. Wielkiej Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25. W tegorocznej imprezie zabraknie Czarnogóry, Bułgarii i Macedonii Północnej, które zrezygnowały z udziału.

Reprezentantka Polski, Blanka, powalczy o przejście do finału w drugim półfinale - 11 maja.

Blanka wystąpi z piosenką "Solo", a w jej półfinale znajdują się także przedstawiciele m.in. Norwegii, Czech, Chorwacji czy Szwecji. To właśnie Szwedka jest typowana na zwyciężczynię 67. Eurowizji.

Eurowizja 2023 oficjalnie rozpoczęta. Gwiazdy na turkusowym dywanie

Turkusowy dywan w tym roku znalazł się w St. George's Hall w Liverpoolu - miejscu, które znane jest z różnych wydarzeń kulturalnych całorocznie odbywających się w obiekcie. Gospodarzami byli Timur Miroshnychenko - ukraiński komentator konkursu oraz Sam Quek, była angielska hokeistka i osobowość telewizyjna.

Na ściance zaprezentowali się wszyscy przedstawiciele każdego z krajów biorących udział w imprezie. Pierwsza pojawiła się Alessandra reprezentująca Norwegię. Nie zabrakło specjalnych momentów - muzycy z zespołu Sudden Lights (Łotwa) przyszli przebrani za The Beatles z okładki "Abbey Road", a członkowie irlandzkiego zespołu Wild Youth na ściance pojawili się bez masek, które mieli w klipie promującym ich utwór.

Zdjęcie Alessandra (Norwegia) na ściance / Anthony Devlin / Stringer / Getty Images

Zdjęcie Sudden Lights z Łotwy przebrani za Beatlesów / Anthony Devlin / Stringer / Getty Images

Gwiazdy zachwyciły wyszukanymi stylizacjami. Niezwykle zaprezentowała się przedstawicielka Izraela, Noa Kirel, która w konkursie wykona piosenkę "Unicorn". Weteranka Eurowizji, a zarazem główna faworytka tegorocznej imprezy 39-letnia Loreen przyznała, że nad swoim występem pracuje od ponad pół roku. Na ściance pokazała się w długiej, aksamitnej sukni i od razu została skomplementowana za wyjątkową figurę.

Zdjęcie Noa Kirel / Anthony Devlin / Stringer / Getty Images

Chorwacki zespół Let 3 jak zawsze zaszokował. Pięciu członków grupy pojawiło się w długich sukniach w kolorach Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Europy i Ukrainy. Na ściance jednak rozebrali się do bielizny! Warto dodać, że zespół od początku istnienia, czyli połowy lat 80. buntuje się przeciwko establishmentowi. Często wykorzystuje do tego seksualność i goliznę. Ich piosenka konkursowa "Mama šč!" to antywojenny utwór kpiący z dyktatury, w którym dostaje się Łukaszence i Putinowi.

Zdjęcie Let 3 to legendy chorwackiego rocka / Anthony Devlin / Stringer / Getty Images

Wiele uwagi na turkusowym dywanie poświęcanej jest Beatlesom, którzy pochodzili z Liverpoolu. Marco Mengoni z Włoch wyznał, że Paul McCartney jest dla niego największą ikoną muzyki. Niedawno Mengoni wykonywał piosenkę "Let It Be" z repertuaru grupy.

W naprawdę islandzkiej, lodowej kreacji pojawiła się Diljá, która podczas drugiego półfinału wykona piosenkę "Power".

Zdjęcie Reprezentantka Islandii / Peter Byrne - PA Images/Contributor/East News/Rex Features / Getty Images

Blanka na turkusowym dywanie. Co powiedziała?

Po ponad dwóch godzinach prezentacji uczestników Eurowizji, w końcu na turkusowym dywanie pojawiła się Blanka! Schodząc po schodach doszło do małej wpadki, bowiem wokalistka potknęła się i trzymana za dłoń przez pomocnika utrzymała równowagę. Na trenie jej długiej sukni widniał napis "BEJBA", z czego Blanka sama zażartowała dość zaskoczonym gospodarzom.

Reprezentantka Polski została zapytana, dlaczego zdecydowała się na udział w konkusie. "Widziałam wiele komentarzy pod moim nagraniem. Ludzie pisali, żebym wzięła udział w konkursie, spróbowała. Więc to zrobiłam!" - stwierdziła uśmiechnięta Blanka.

Zdradziła także, że nigdy nie opuszcza domu nie zabierając ze sobą telefonu oraz... uśmiechu. Organizatorzy wiedzieli o tym, że Blanka jest fanką świec i podarowali jej jedną o "zapachu Liverpoolu". "Jestem uzależniona od świec, w domu mam wszystkie rodzaje zapachów. Za każdym razem, gdy wracam do domu zapalam świeczkę by poczuć atmosferę, to mnie bardzo relaksuje" - dodała piosenkarka.

W Liverpoolu towarzyszy jej mama, dzięki czemu czuje się pewniej. "Przed występami zawsze oddycham i rozmawiam z mamą, bo ona zawsze mnie uspokaja i powoduje, że czuję się dobrze" - dodała. Na koniec prowadzący życzyli jej powodzenia.