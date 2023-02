Jann to naprawdę Jan Rozmanowski, który jako nastolatek z rodziną przeniósł się do Irlandii Północnej. Pochodzący z Garwolina wokalista śpiewał w Operze Narodowej (jest obdarzony rzadkim głosem - kontratenorem), kształcił się w Flynn Performing Arts w Newry oraz studiował wokal na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie (lata 2018-2022).

W marcu 2022 r. wypuścił debiutancką EP-kę "Power". Rozpoczęciem nowego etapu w karierze jest singel "Gladiator" , z którym zgłosił się do polskich preselekcji do Eurowizji. Obecnie teledysk ma ponad 600 tys. odsłon.



Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Weźmie w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez TVP do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję". Na scenie zaprezentują się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Zdaniem bukmacherów, głównym faworytem do zwycięstwa jest Jann, czyli 24-letni Jan Rozmanowski.

Oliwia Flis, Interia: Od publikacji teledysku do ''Gladiatora'' minęły ponad cztery miesiące. Z czasem zaczęło robić się o tobie i twojej piosence głośno w kontekście Eurowizji. Co wtedy czułeś? Ludzie docenili oryginalność i pomysł.

Jann: - Czuję się bardzo wdzięczny. Ciężko pracuję nad swoją i sztuką i na swoją sztukę, więc kiedy ludzie to zauważają i doceniają, wtedy czuję, że jest warto dalej to robić. Cieszę się, że fani namówili mnie na Eurowizję, nie wiem czy bez ich wsparcia bym się zdecydował.

Kiedy zapadła decyzja o zgłoszeniu się do preselekcji? Wynikała tylko z pozytywnej presji fanów czy raczej marzenia o starcie w tym konkursie? A może jedno i drugie?

- Eurowizja jest konkursem, który znam od dziecka, więc pojawiał się czasem ten pomysł, żeby spróbować, ale nie w tym przypadku. I chyba dobrze, bo gdybym tworzył utwór z myślą o Eurowizji, mógłby nie być tak autentyczny i szczery.

Jak na pomysł startu w preselekcjach zareagowały bliskie ci osoby oraz twój team?

- Rodzina zawsze mnie wspiera, ale bardzo im też zależy, żebym został sobą i nie robił niczego przeciwko sobie. Tak samo mój team, dlatego pytali mnie czy jest to na pewno coś, co chcę zrobić i ścieżka, na którą chcę wejść. Kiedy zdecydowałem, że tak, dostałem dwieście procent wsparcia i pomocy.

Załóżmy, że 26 lutego wygrywasz preselekcje i dostajesz bilet, by reprezentować Polskę w Liverpoolu - co może dać ci wielka eurowizyjna scena? Czujesz się gotowy na występ przed tak ogromną publicznością?

- Zawsze chciałem to robić. Występowanie na żywo, dawanie ludziom rozrywki i wymiana emocji jest dla mnie w tym wszystkim najważniejsze. Chciałbym, żeby to co robię dotarło do jak największej liczby osób. Mam też nadzieję, że dałoby mi to możliwość współpracy i tworzenia z artystami z całego świata, których podziwiam.

Widziałeś wszystkie zagraniczne reakcje na twój klip i piosenkę? Fani Eurowizji z całego świata ślą wiele pozytywnych słów pod twoim oraz "Gladiatora" adresem.



- Widziałem! Bardzo się cieszę, że "Gladiator" wzbudza w ludziach tyle emocji. Widziałem też, że świetnie analizują tekst i kontekst piosenki i klipu! To mnie bardzo satysfakcjonuje.

Uchylisz rąbka tajemnicy, co przygotowujecie odnośnie występu w preselekcjach? Stylistyka z klipu, a może coś zupełnie innego?

- Na pewno chcę zachować stylistyczną i kontekstową spójność. Obiecuję też, że nie będzie statycznie, ha!

Idźmy znów o krok dalej - myśleliście już ze swoją ekipą o występie w Liverpoolu? To byłoby dużo większe wyzwanie i większa scena.

- I możliwość na większe show! Skoro już znaleźliśmy się w preselekcjach, to oczywiście rozważamy opcję wygranej. Myślimy o tym z pokorą, ale gdyby już się to stało, to przygotowalibyśmy trzysta procent tego, co robimy na preselekcje.

A co z revampem piosenki? Będą jakieś zmiany, oprócz skrócenia utworu do regulaminowych trzech minut?

- Nie chcę za wiele zdradzać, ale myślę, że udało nam się skrócić utwór tak, żeby nie zabierać tego, co w nim najlepsze. Poza tym dopracowaliśmy tylko lekko produkcję, żeby brzmiała jak najlepiej na żywo.

Jak odnajdujesz się w tej nowej rzeczywistości medialnej? I czy to w ogóle jest dla ciebie nowa rzeczywistość?

- Nie ukrywam, że jeszcze lekko stresuję się ilością wywiadów, prób, spotkań, ale jest to połączone z ogromną ekscytacją. Wreszcie robię to, o czym marzyłem! Czuję się na to gotowy.

Słyszałeś już propozycje konkurentów? Która z dotychczasowo opublikowanych piosenek najbardziej ci się podoba?

- "Be Good" Dominika Dudka jest super nostalgiczne!

Jak zdefiniowałbyś muzykę, którą tworzysz?

- Najchętniej nie definiowałbym (śmiech). W przypadku sztuki czuję, że definicje potrafią ograniczać.

Przy okazji "Gladiatora" - jest wiele porównań do zespołów takich jak Maneskin czy Hatari. Ale obie te grupy zostały bardzo docenione, więc to chyba komplementy.

- Podobno "Gladiator" zaczyna się też jak "Daj mi tę noc" ale jeszcze tego nie sprawdzałem (śmiech)! Cudowne. Wszystko już zostało napisane i stworzone. Cieszę się, że oprócz (i mimo) porównań, ludzie zauważają też oryginalność i wartość tego utworu.

Tekst: Jan Rozmanowski, muzyka: Jan Rozmanowski. Czy Jan Rozmanowski ma jeszcze jakieś ukryte talenty?

- Jeszcze teledysk: Jan Rozmanowski! Ogólnie cała moja twórczość - wizualna, muzyczna, taneczna - wychodzi ode mnie, i tworzę ją ze świetnymi ludźmi. Całkiem nieźle też gotuję. I spawam!

Muzyczne inspiracje?

- Słucham bardzo dużo różnej muzyki i czerpię inspiracje z wielu miejsc. Przy tworzeniu na przykład "Gladiatora" słuchałem dużo Lady Gagi, Kanyego Westa, Beyoncé, Riny Sawayamy i BTS.

Eurowizja to mieszanka różnych kultur, przemyconych w piosenkach. Czym dla ciebie byłoby reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej?

- Na pewno dużą odpowiedzialnością. Nikt z Polski jeszcze Eurowizji nie wygrał i każdy o tym marzy. Takie zwycięstwo byłoby też wielką szansą. Nie tylko dla mnie, ale i dla wielu innych polskich artystów.

I na koniec - czego mogę ci życzyć?

- Powodzenia, wygranej, zdrowia i pewności siebie!

Eurowizja 2023: Jak głosować?

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w dniach 9, 11 oraz 13 maja w M&S Bank Arena w Liverpoolu. Polska wystąpi w drugiej połowie drugiego półfinału (11 maja). Hasło tegorocznego koncertu to United By Music.

Po ogłoszeniu 10 uczestników preselekcji, w notowaniach bukmacherskich do wygranej całej Eurowizji polski reprezentant mocno awansował - obecnie zajmuje 6. miejsce.

Naszego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. W pięcioosobowym jury mają się znaleźć "osobowości muzyczne i medialne oraz znawcy tematyki eurowizyjnej". TVP jednak nie chce zdradzić ich nazwisk przed rozpoczęciem koncertu eliminacyjnego.

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".