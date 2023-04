Elżbieta Zapendowska nie ma litości dla Blanki. "Kompletna beznadzieja"

Elżbieta Zapendowska od lat trenuje wokalistki i wokalistów w swojej Szkole Piosenki. Pod opieką miała m.in. Edytę Górniak, Alicję Janosz ( posłuchaj! ), Tomka Makowieckiego, Dodę, Anię Wyszkoni, Katarzynę Groniec ( posłuchaj! ), Melę Koteluk, Łukasza Zagrobelnego ( posłuchaj! ) i Nataszę Urbańską.

Popularność zdobyła w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol" w Polsacie. Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. W Polsacie następnie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music" .

W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza, Ewy Farnej i Janusza Panasewicza .

Elżbieta Zapendowska ocenia Blankę przed Eurowizją

Specjalistka od emisji głosu niemal co roku pytana jest o naszych reprezentantów w Konkursie Piosenki Eurowizji . W Liverpoolu w barwach Polski zaśpiewa Blanka . Co Zapendowska sądzi o utworze "Solo" ?

"Wydaje mi się, że ta piosenka i ta dziewczyna nie mają żadnych szans na Eurowizji. Ale może się mylę. Dla mnie to jest kompletna beznadzieja. Tam jest niestety szereg uchybień nie tylko technicznych, ale i artystycznych. To tak, jakby przyszła Ziuta z ulicy, a ja miałabym analizować jej wykonanie i warunki wokalne. Są, jakie są. Ale ja nie wiem, jaka była przyczyna, że właśnie ją wybrano, nie znam się" - ocenia w rozmowie z "Faktem".

"To przebój letni z krajów demoludów sprzed 10, a może nawet 20 lat. Niektórym ta Blanka skojarzyła się z Britney Spears sprzed lat, ale gdzie jej tam do Britney! Bardziej podobał mi się Jann, był ciekawszą propozycją i jakieś kontrowersje wokół tej piosenki się zadziały" - dodaje Elżbieta Zapendowska.

Wideo Blanka - Solo (The Voice Kids 6 Final)

Choreografię dla Blanki przygotowuje Paulina Maciejewska, która w tej roli zastąpi Agustina Egurrolę, jednego z jurorów w preselekcjach, który ostatnio odpowiadał za układy taneczne naszych reprezentantów.

Maciejewska ma w dorobku występy w formacjach Egurroli i Tomasza Barańskiego. "Byłam kiedyś (związana - przyp. red.), ale aktualnie pracuję na swoje nazwisko" - podkreśla tancerka i choreografka.

Przypomnijmy, że Blanka wystąpi w drugim półfinale tegorocznej Eurowizji (11 maja). Finał odbędzie się dwa dni później - 13 maja.