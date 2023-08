Earth Festival Uniejów 2023 odbył się w sobotę i niedzielę, 19-20 sierpnia, w Uzdrowisku Termalnym Uniejów. W programie festiwalu był m.in. koncert Gwiazdy dla Czystej Polski. Podczas koncertu na scenie pojawili się m.in. Mrozu, Sara James, Kayah, Brodka, Paweł Domagała, Kamil Bednarek, bryska, Oskar Cyms i Daria Marx.

W trakcie wydarzenia porozmawialiśmy m.in. z Sarą James, która bardzo emocjonalnie wypowiadała się na tematy związane z ratowaniem naszej planety. "Ludzie nie zdają sobie sprawy, szczególnie to moje pokolenie, jak duży jest ten problem i jak blisko jesteśmy czegoś strasznego" - mówiła. Jako oczywisty przykład podała pogodę, która towarzyszyła nam podczas wydarzenia. “Dzisiaj przez cały dzień mieliśmy czterdzieści stopni, a przed chwilą nagle była burza. To jest jakaś masakra. Tak samo jak to, że wszystko się pali. Hawaje się palą, te wszystkie pożary, powodzie i trzęsienia ziemi są straszne".

Sara wypowiedziała się również na temat tego, jakie ekologiczne zachowania praktykuje i czego możemy się od niej w tej sprawie nauczyć. “Trzeba dbać nawet o małe rzeczy, choćby odłączanie ładowarek od gniazdka. Nie zostawiajmy włączonych świateł, nie kąpmy się przez pięć godzin pod bieżącą wodą. Dużym problemem jest też jedzenie i to, że kupujemy masę produktów, które potem się psują i musimy je wyrzucić. Widzę, jak to wygląda chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie te porcje są wielkie i często trafiają do kosza".

Zgodziliśmy się z Sarą James również w kwestii lumpeksów. Gwiazda przyznała, że uwielbia chodzić do second handów, bo nie dość, że może nadać ubraniom drugie życie, to jeszcze może znaleźć tam modowe perełki. “Angelina Jolie chodzi do lumpeksów! Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego kiedyś się myślało, że chodzenie do lumpeksów to wstyd. Wcale tak nie jest" - przyznała gwiazda.



Zwyciężczyni czwartej edycji programu "The Voice Kids" zdradziła nam także swoje najbliższe muzyczne plany. “Dużo się dzieje, byłam ostatnio we Wiedniu i Berlinie, w ogóle bardzo dużo jeżdżę. Skupiam się teraz przede wszystkim na muzyce. Szykuję cudowne numery, które pojawią się naprawdę niedługo. Czekajcie!" - zapowiedziała.