Earth Festival 2024: to już dzisiaj! Kto pojawi się na scenie w Uniejowie?

Earth Festival to wydarzenie, które ma na celu promowanie wartości ekologicznych. "Mała zmiana pomnożona przez miliardy ludzi daje zmianę globalną" - przekonują organizatorzy.

W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest "Kocham ten kraj". Artyści zaprezentują wybrane utwory, które zilustrują najpiękniejsze miejsca w Polsce.

Earth Festival 2024: kto wystąpi?

Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie niedzielny koncert , który będzie można obejrzeć na żywo na stronie główniej Interii oraz w Polsacie. Występom towarzyszyć będą nagrania z najpiękniejszych zakątków naszego kraju.

Reklama

Na scenie pojawią się: Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Kamil Bednarek, Zakopower, Staszek z Gór, Julia Pietrucha, Wiktor Dyduła, Kaliber 44 feat. Fokus & Rahim & Kleszcz, Wiktor Waligóra, Natalia Nykiel, Majka Jeżowska, Mała Armia Janosika, Weronika Korthals, Konin Gospel Choir, a towarzyszyć im będzie Stokłosa Collective Orchestra pod dyrekcją Jana Stokłosy.



"Podczas tegorocznej, co ważne - już siódmej - edycji festiwalu chcemy skupić się na naszej pięknej Polsce. Dbamy o miejsca, które kochamy, dlatego z myślą o nas i przyszłych pokoleniach chcemy promować ideę, która zachęci do wspólnego dbania o środowisko w naszym najbliższym otoczeniu. Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło jest nam bliższe niż kiedykolwiek dotychczas. I w tym roku w Uniejowie, szczególnie do tego chcemy zachęcać" - opowiada pomysłodawca i współorganizator festiwalu, Mariusz Woźniczka.



Earth Festival w Uniejowie to nie tylko koncert!

Festiwal trwa dwa dni i oferuje jeszcze inne atrakcje edukacyjne i ekologiczne. 6 lipca wystartowało ekomiasteczko, a dzieci mogą wziąć udział w zajęcia kreatywnych i konkursach z nagrodami.

W sobotę odbył się również m.in. pokaz serii "Podglądacze Przyrody" z Polsat Play i filmu familijnego "Misja Yeti". Można było także wziąć udział w spotkaniu z Jakubem Tylmanem - autorem książek dla dzieci o ekologii.

Koncert będzie transmitowany w Telewizji Polsat oraz na Stronie Głównej Interii od godziny 20:00 w niedzielę, 7 lipca.