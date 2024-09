Zespół Aerosmith powstał w połowie lat 60. w Bostonie. Jego założycielami byli Joe Perry i Tom Hamlionton. Początkowo muzycy nazwali grupę Jam Band i dopiero w 1969 r. podjęli decyzję o znaczącej zmianie - wówczas ukształtowało się Aerosmith. Ich debiutancki album ukazał się w 1973 r. i błyskawicznie przyniósł formacji światową popularność. Sprzedał się w liczbie ponad 2 milionów kopii.

W swojej twórczości łączyli hard rocka oraz bluesa. Byli niekwestionowanymi legendami gatunku i mieli ogromny wpływ na muzykę kolejnych pokoleń. Chociaż sami z początku mocno inspirowali się grupą The Rolling Stones, co słychać było po gitarowych riffach i ruchach Stevena Tylera w styli Micka Jaggera, to z czasem wypracowali sobie swój własny styl. Stali się jednym z najpopularniejszych amerykańskich zespołów.

Oto TOP 10 najbardziej znanych utworów Aerosmith! To te piosenki ukształtowały brzmienie zespołu i przesądziły o ich globalnym sukcesie.

1. "Dream On"

Piosenka powstała jeszcze przed zawiązaniem się zespołu. Lider Aerosmith - Steven Tyler - napisał ją cztery lata wcześniej, myśląc o spełniających się marzeniach. "Chodzi tutaj o posiadanie marzeń, aż do momentu, gdy te marzenia się spełnią. Chodzi o głód, pragnienie i ambicję, by stać się kimś, kim Aerosmith chciało być w tamtych czasach" - mawiał autor piosenki.

Z początku, gdy utwór ujrzał światło dzienne na debiutanckim albumie grupy w 1973 r., nie odniósł zamierzonego sukcesu. Zespół wiedział, że jest to ikoniczna kompozycja, więc po latach stworzono jej re-edycję, co było strzałem w dziesiątkę. Tym razem "Dream On" trafiło na szczyty list przebojów na całym świecie i po dziś dzień jest wizytówką Aerosmith.

2. "Sweet Emotion"

Jedna z najbardziej charakterystycznych kompozycji Aerosmith. Dzięki niej zespół sprzedał niezliczoną ilość egzemplarzy albumu "Toys in the Attic". Był to także pierwszy utwór zespołu, który dostał się na listę 40 najchętniej słuchanych piosenek na świecie. Pomogło im to wejść na wyżyny popularności i od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło.

Niewielu zdawało sobie sprawę z tego, że tekst piosenki opowiadał o byłej żonie Joe Perry’ego. Steven Tyler nie pałał do niej sympatią. "Nie mogłem się zbliżać do Joe’go, gdy ona była w pobliżu" - zdradził niegdyś wokalista. Z kolei melodia piosenki zawiera jeden z najbardziej zapadających w pamięć riffów gitarowych klasycznego rocka.

3. "Walk This Way"

Piosenka pierwotnie ukazała się jako drugi singiel z albumu "Toys in the Attic", lecz wówczas nie odniosła pokaźnego sukcesu. Dwa lata później muzycy nagrali utwór ponownie, w nieco zmienionej wersji, co zaowocowało znalezieniem się w pierwszej dziesiątce list przebojów.

Połączenie oryginalnych riffów gitarowych z rymami, na których niejeden wokalista mógłby połamać sobie język - to wszystko składa się na wielki przebój Aerosmith. Piosenka powstała chwilę po tym, jak muzycy z zespołu obejrzeli film "Young Frankenstein". Jeden wers z produkcji zapadł im w pamięci na tyle, że postanowili zbudować wokół niego cały utwór.

4. "Back in the Saddle"

Utwór otwierał czwarty album zespołu, zatytułowany "Rocks". Dla muzyków był on swego rodzaju hymnem, w którym chcieli udowodnić, że mają w sobie dużo rockowej energii i powera.

To solidny kawałek, którego trzonem jest mocny, gitarowy riff. Pod koniec piosenki słyszymy dźwięki koni, batów oraz jodłowanie Tylera, dzięki czemu kompozycji tej nie można pomylić z żadnym innym rockowym przebojem.

5. "I Don’t Want to Miss a Thing"

Tę balladę śmiało można nazwać najpopularniejszą piosenką Aerosmith. Została napisana przez Dianę Warren i pojawiła się w dorobku grupy w takim momencie, w którym zdecydowanie potrzebowali oni sukcesywnego hitu. Piosenka spędziła aż cztery tygodnie na pierwszym miejscu list przebojów w 1998 r.

Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Armageddon". Dla wielu fanów zespołu - szczególnie tych, którzy kochają ich piosenki z lat 70. - nie jest to przebój godny Aerosmith, jednak inni zachwycają się nim po dziś dzień i wzruszają przy każdym przesłuchaniu.

6. "Seasons of Wither"

Utwór pochodzi z drugiego albumu zespołu, zatytułowanego "Get Your Wings". Muzycy nawiązali wówczas współpracę z producentem Jackiem Douglasem. Krążek nie zawierał ani jednego hitu, który wybił się nad pozostałe, jednak wszystkie kompozycje stały się ulubieńcami wiernych fanów.

Smutna kompozycja została napisana w domu Tylera, gdy ten poczuł mocne zdenerwowanie. "Wściekanie się pomaga mi pisać" - mawiał muzyk. Rozwinął dywan, zapalił kadzidło i właśnie w takiej atmosferze powstało "Seasons of Wither". Nawet Perry, który nie przepadał za balladami, stwierdził, że wyszło z tego coś niezwykłego i nazwał piosenkę swoim ulubionym wolniejszym utworem w dorobku grupy.

7. "Mama Kin"

Piosenka ukazała się na debiutanckim albumie grupy. Z początku nikt nie docenił jej potencjału. Przez wielu uznana została za nieudolną próbę podrobienia Stonesów. Z czasem jednak zyskała większy rozgłos, a fani formacji po dziś dzień uważają ją za jedną z lepszych w dorobku Aerosmith.

Jest to jedna z najprostszych, rockowych piosenek, jakie Aerosmith kiedykolwiek nagrało. Steven Tyler przyniósł gotową kompozycję, gdy dołączał do zespołu. Był jej tak pewny, że wytatuował sobie napis "Ma Kin" na ramieniu.

8. "Janie's Got a Gun"

Dla wielu była to jedna z lepszych kompozycji, które zespół wydał po swoim powrocie w latach 80. Aerosmith nie mieli w zwyczaju poruszać ważnych tematów w swojej twórczości, jednak "Janie’s Got a Gun" okazało się wyjątkiem. Steven Tyler przeczytał artykuł, który mocno na niego wpłynął. Postanowił napisać piosenkę o problemach, z jakimi zmaga się społeczeństwo. Po dziś dzień jest ona uważana za jedną z bardziej kontrowersyjnych w dorobku zespołu.

Teledysk do tej piosenki był chętnie pokazywany przez MTV. Utwór osiągnął czwarte miejsce na liście Hot 100.

9. "Last Child"

W latach 70. zespół rzadko odchodził od klasycznego, gitarowego rocka, który zresztą definiował ich dyskografię. W "Last Child" sięgnęli jednak po brzmienia funkowe. W tamtym okresie udało im się także osiągnąć wyżyny popularności. Z grania klubowych koncertów, przeszli na ogromne areny, a ich przeboje coraz częściej trafiały na prestiżowe listy przebojów.

Piosenka została napisana przez Stevena Tylera i gitarzystę Brada Whitforda, którego wizytówką pozostaje po dziś dzień. Melodia kompozycji kręci się wokół linii basowej, przechodząc w styl boogie, dzięki czemu wielu osobom kojarzy się z twórczością Davida Bowiego.

10. "What It Takes"

Singiel z płyty "Pump", któremu udało się wskoczyć na dziewiąte miejsce listy Billboard Hot 100. Jest to jedna z najpopularniejszych ballad zespołu, która od lat podbija serca nawet tych nieznoszących wolnych piosenek.

Był to wielki powrót Aerosmith, dzięki któremu podnieśli się z kryzysu. Chwilę wcześniej bowiem Joe Perry i Brad Whitford opuścili zespół, a Steven Tyler był wyczerpany szalonym życiem rockandrollowca.

Kto pamięta lata 90., ten z pewnością zna hit. Zachwycający występ w „TTBZ” Polsat