Maanam to zespół-ikona. Stworzyli dziesiątki kultowych przebojów, które towarzyszą Polakom przez wiele dekad. Starsze pokolenia żyły ich piosenkami, a młodsze w dalszym ciągu je pamiętają i uwielbiają. Grupa, na czele z niezwykle charyzmatyczną i żywiołową Korą , stworzyła dyskografię pełną twórczości, będącej symbolem różnych okresów historii Polski i naszego narodu.

Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Maanamu. Została skomponowana przez Marka Jackowskiego , a tekst napisała Kora. Utwór nagrano w 1981 r. Wyróżnia się pozytywną energią i iście egzotycznym klimatem. Inspiracją do jego powstania były rodzinne strony Milo Kurtisa - przyjaciela muzyków i członka zespołu, pochodzącego z Grecji.

Kompozycja pojawiła się na albumie "Derwisz i anioł", wydanym w 1991 r. i była swoistym zamknięciem historii, przedstawionej przez muzyków na krążku. Popowy charakter piosenki został połączony z alternatywnym sznytem i urokiem. Tekst nawiązuje do Krakowa, za którym Kora bardzo tęskniła. Jest pełen nostalgii i osobistych wspomnień, co czyni go niezwykle poruszającym i wyjątkowym w dorobku Maanamu.