Znamy pierwsze gwiazdy na BitterSweet Festival. Przebije nawet Open'era?

Nelly Furtado powróci do Poznania po 17 latach! Artystka w 2008 roku zagrała tam aż dwa koncerty! Kanadyjska piosenkarka zasłynęła na międzynarodowej scenie dzięki wydanemu w 2006 roku albumowi "Loose", na którym znalazły się hity takie jak "Maneater", "Promiscuous" czy "Say It Right". W ostatnim czasie wspomniane przeboje przeżywają drugą młodość i trendują w aplikacji TikTok.