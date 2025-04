Złośliwość zadziałała na jej korzyść. Dzięki słowom byłego, jej utwór zyskał inne znaczenie

Julia Wieniawa ma powody do dumy. Jej najnowszy utwór "Od nowa", wydany zaledwie dwa dni temu, błyskawicznie wspiął się na szczyt karty na czasie polskiego YouTube’a w kategorii "muzyka" - i to bez wsparcia teledysku! Choć piosenka powstała z myślą o zmianach w życiu zawodowym, widzowie odczytali ją jako komentarz do prywatnych przeżyć artystki.