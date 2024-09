Roxie Węgiel , pomimo młodego wieku, nie próżnuje. Prywatnie jest świeżo upieczoną mężatką i wraz z Kevinem Mglejem cieszy się nowym stanem cywilnym oraz wielką miłością. Mimo to nie znalazła czasu na wymarzoną podróż poślubną. Zawodowo jest u szczytu swojej kariery i wciąż stara się ją rozwijać, przez co skupia się na obowiązkach i zobowiązaniach.

Bilety na te wydarzenia sprzedają się w błyskawicznym tempie. Najtańsza wejściówka na koncert Roxie kosztuje 99 złotych. Jeśli fani postanowią czekać z zakupem do ostatniej chwili, to dzień przed koncertem cena wzrośnie do 159 złotych. Do zdobycia jest także bilet specjalny, dzięki któremu widzowie mogą przed koncertem spotkać się z Roxie Węgiel, porozmawiać z nią, przekazać upominki i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Koszt takiej przyjemności wynosi 249 złotych.