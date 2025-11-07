Wydarzenie z kompleksu hal studyjnych Cyfrowego Polsatu, na scenie "Must Be The Music", z udziałem fanów zostanie zarejestrowane przez kamery stacji. Koncert pokaże Polsat w 2026 r.

Utwory takie jak "Boso", "Galop", czy "Na siedem", a także najnowsze kompozycje, w tym "Chwila", pozwolą muzykom wrócić pamięcią do początków swojej twórczości i pierwszych sukcesów, które na zawsze zapisały się w ich muzycznej biografii.

Ekipa rodem z Zakopanego w swojej twórczości łączą folkowe brzmienie z elementami rocka i jazzu. Muzycy są wierni podhalańskim korzeniom, ale chętnie sięgają też po współczesne akordy gitary i instrumentów dętych.

W listopadzie 2022 r. zespół Zakopower przypomniał się z albumem "Widzialne | Niewidzialne". Niemal rok po premierze, grupa zaprezentowała mini cykl z trzema utworami w odświeżonych wersjach i z udziałem zaskakujących gości.

W ten sposób powstały "Szczęście" z Belą Komoszyńską (Sorry Boys), "Biały obłok" z Igorem Herbutem oraz "Wołosi" z Ralphem Kaminskim.

Zakopower świętuje swoje 20-lecie z gośćmi. Koncert pokaże Polsat

8 listopada podczas jubileuszowego koncertu Zakopower wykona swoje największe przeboje, a lider zespołu Sebastian Karpiel-Bułecka zaprosił do wspólnego koncertowania swoich przyjaciół zza jurorskiego stołu "Must Be The Music" oraz innych wyjątkowych artystów.

Do jurorów z show Polsatu: Natalii Szroeder, Dawida Kwiatkowskiego i Miuosha dołączyli teraz Ania Byrcyn, zespół Kuba i Kuba oraz Dawid Tyszkowski.

Ania Byrcyn to polska wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, pochodząca z Zakopanego. Choć urodziła się w Kanadzie, wychowała się na Podhalu i od dziecka związana jest z muzyką. Śpiewa od piątego roku życia, gra na gitarze, skrzypcach i fortepianie. Muzyczne wykształcenie zdobyła na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Mieczysława Szcześniaka.

Jej styl to połączenie nowoczesnego popu z elementami soulu, jazzu i muzyki folkowej, często inspirowanej góralskimi korzeniami, związanymi z regionem Podhala, co nadaje jej twórczości oryginalnego charakteru. Kontrast to słowo klucz w jej muzyce. Delikatne, intymne, akustyczne ballady spotykają się z mocnym, mrocznym, elektronicznym brzmieniem.

W 2021 roku podczas 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobyła nagrodę im. Anny Jantar w konkursie Debiuty za utwór "Chowam się". Jest również finalistką preselekcji do Eurowizji 2022 z piosenką "Dokąd?", a także laureatką wielu konkursów i wyróżnień muzycznych w Polsce i zagranicą. Wokalistka razem zespołem 9SIYŁ koncertuje na całym świecie, z dumą promując muzykę, tradycję i kulturę Podhala, a w okresie kolędowym gościnnie współpracuje z zespołem Zakopower.

Kuba i Kuba z "Must Be The Music" do współpracy z Zakopower

Zespół Kuba i Kuba pochodzi z Pojezierza Drawskiego, a jego członkowie przyznają, że narodził się on z pasji. Duet tworzy brzmienie z pogranicza rocka, popu i muzyki rozrywkowej, jednak poszerza horyzonty muzyczne w stylu ambitnego popu, przechodząc m.in. przez RnB czy muzykę alternatywną. Liderami grupy są: wokalista Jakub Mieczaj (pasjonat poezji śpiewanej) i gitarzysta Jakub Frankowski (miłośnik rockowych akordów).

Muzycy w 2025 roku wystąpili w XII edycji "Must Be The Music" i oczarowali cały skład jurorski, a Sebastian Karpiel-Bułecka od razu wyznał, że zespół jest jego faworytem w drodze do zwycięstwa. Choć w finale zajęli drugie miejsce, zdobyli tego samego wieczoru specjalną nagrodę publiczności, a w tym samym roku z piosenką "Dość" sięgnęli również po ogromne wyróżnienie, jakim jest tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu 2025 w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia.

Dawid Tyszkowski to wokalista, kompozytor i autor tekstów, uznawany za jedno z najciekawszych objawień alternatywnego popu w Polsce. Zadebiutował w 2022 roku EP-ką "Nadal nie śpię", której tytułowy singel zdobył status złotej płyty i przekroczył 10 milionów odsłuchań na portalu Spotify. W 2023 roku wydał debiutancki album "Mój kot zaginął i już raczej nie wróci", promowany wyprzedaną trasą koncertową.

Artysta współpracował m.in. ze Skubasem, Julią Wieniawą, Kubą Karasiem, Sarsą i Igorem Herbutem. W 2024 r. wystąpił na największych polskich festiwalach, takich jak Open'er, Orange Warsaw Festival czy Męskie Granie, oraz otrzymał nominacje do Fryderyka i Odkryć Empiku.

W 2025 roku wydał drugi album "Mam szczęście", promowany trasą koncertową o tym samym tytule i występami na największych letnich festiwalach.

