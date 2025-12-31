Aktor John Hamm w 2025 roku wcielił się w postać Andrew Coopera w serialu "Znajomi i sąsiedzi". To właśnie z tej produkcji Apple TV+ pochodzi viralowy mem, w którym wspomniany aktor tańczy w klubie do piosenki "Turn the Lights Off". Popularne nagranie i masa interpretacji stworzonych przez internautów sprawiło, że hit sprzed 15 lat powrócił na szczyty list przebojów i ma szansę podbić sylwestrowe parkiety.

Utwór po latach dostał drugie życie

W "Znajomi i sąsiedzi" obserwujemy Johna Hamma w roli magnata finansowego, który po rozwodzie i utracie pracy, decyduje się na podjęcie wyjątkowo radyklanych kroków, by przetrwać, jak np. okradanie bogatych sąsiadów.

W jednym z odcinków zobaczyć możemy głównego bohatera tańczącego z zamkniętymi oczami w klubie. Producenci w scenie wykorzystali kompozycję Josepha Williama Morgana o tytule "Sentient System". W viralowej wersji stworzonej przez internautów usłyszeć możemy jednak utwór "Turn the Lights Off" Kato i Jona Nørgaarda. Filmiki stworzone w konwencji mema zbierają na TikToku miliony polubień, a sama piosenka trafiła na 1. miejsce listy Spotify Viral 50 - odtworzoną ją prawie 60 milionów razy.

Sam Kato w wywiadach przyznaje, że jest wyjątkowo zaskoczony powrotem utworu po 15 latach. W rozmowie z "Rolling Stone" zdradził, że czuje się bardzo zaszczycony: "To tak przypadkowe! Nigdy nie pomyślałbym, że utwór sprzed 15 lat może zdobyć światową popularność, ale uwielbiam to. Czuję się zaszczycony i wdzięczny, że coś, co stworzyliśmy lata temu, może dziś pozytywnie wpływać na ludzi".

Kato zaczynał w 2005 roku od DJ-owania w klubach nocnych. Trzy lata później zaczął komponować własną muzykę. Wspomniane "Turn the Lights Off" wydane zostało 1 stycznia 2010 roku, a w sierpniu tego samego roku pokryło się już platyną. Od tamtego czasu artysta wydał cztery albumy studyjne oraz wiele singli, a teraz, dzięki nagłemu przypływowi popularności, planuje światową trasę koncertową.

