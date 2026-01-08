Większość Polaków poznała Roxie Węgiel jako dziecięcą wokalistkę, która stała się fenomenem "The Voice Kids", a następnie podbiła także Eurowizję Junior. Dziś artystka jest już dorosłą kobietą. Ma za sobą wiele zawodowych sukcesów, ślub z ukochanym, a także wybór studiów w Londynie.

Już za kilka dni - 11 stycznia 2026 r. - Roxie Węgiel obchodzić będzie swoje 21. urodziny. W ostatnich latach ten wyjątkowy dzień wokalistka spędzała poza granicami Polski. Wybierała się ze swoim ukochanym na rajskie wycieczki, aby świętować i odpocząć od codziennych wyzwań, jakie niesie za sobą życie gwiazdy. Tym razem wszystko wskazuje na to, że Roxie spędzi urodziny w Polsce.

Roxie Węgiel świętować będzie 21. urodziny!

W niedawnej rozmowie z Eską piosenkarka opowiedziała, jak wyglądają jej plany na nadchodzące urodziny. Zdradziła także, jak czuje się wchodząc w kolejny rok swojego życia. Do niedawna Roxie obawiała się upływu lat, lecz teraz podkreśla, że cieszy się z ukończenia 21 lat - dzięki temu będzie uznawana za dorosłą na całym świecie. Jednocześnie otwarcie mówi o tym, że chce już zostać "forever 21".

"To był pierwszy rok z 'dwójką' z przodu. To jeszcze nie jest taka tragedia. Myślę, że zatrzymam się mentalnie na 21 latach. To wiek, kiedy osiągasz pełnoletność wszędzie, później sobie będzie leciało, ale ja będę ciągle młoda, taki jest mój plan" - powiedziała z radością Roxie Węgiel.

Roxie Węgiel zdradziła, jakie ma plany. Zobowiązania zawodowe nie pozwolą jej wylecieć za granicę?

Wokalistka wyznała, że chciałaby wylecieć za granicę, aby należycie świętować wyjątkowe urodziny. Najpierw musi jednak wywiązać się z zawodowych obowiązków. Już niedługo do kin trafi bowiem film z udziałem artystki - "Miss Moxy". Roxie sprawdziła się w nim w roli aktorki dubbingowej - i to już po raz kolejny! Tym razem jednak u jej boku usłyszymy także ukochanego, Kevina Mgleja. Małżonkowie nie chcą więc przegapić ważnej premiery.

"Chciałabym znowu gdzieś wylecieć, aczkolwiek nie wiem, czy czas mi na to pozwoli w tym roku. Jeszcze premiera filmu, więc to też jest takie wydarzenie, że będziemy w Polsce, chcemy w niej uczestniczyć. Wydaje mi się, że spędzę te urodziny z najbliższymi, no albo wylecę, ale zawsze, nawet jak wylatuję z kraju, robię sobie przed tą datą - 11 stycznia - takie urodziny dla najbliższych" - wyjaśniła Roxie Węgiel w Esce.

