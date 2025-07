Rola jurorki w "The Voice" nie była pierwszą stycznością Camili Cabello z formą talent show. W 2012 roku artystka brała udział w przesłuchaniach do "X-Factora". Jej występ oceniał m.in. Simon Cowell. Choć jako solowa artystka nie zakwalifikowała się do programu, juror głęboko wierzył w jej umiejętności i pomógł jej oraz kilku innym wokalistkom stworzyć girlsband Fifth Harmony, który konkurował w kategorii grup.

Jak Camila Cabello odniosła sukces?

W zespole złożonym przez Cowella znajdywały się Camila Cabello, Ally Brooke, Normani, Dinah Jane i Lauren Jauregui.

Fifth Harmony finalnie osiągnęły trzecie miejsce, co otworzyło im drzwi do wielkiej kariery. Piosenkarki niedługo później podpisały kontrakt z wytwórnią Cowella i wydały swój debiutancki krążek "Reflection" w 2015 roku. Zaledwie rok później ukazał się jego następca "7/27". Wśród największych hitów girlsbandu znalazły się m.in. "Worth It" czy "Work From Home".

W 2016 roku Cabello poinformowała o zakończeniu współpracy z grupą i skupiła się na solowej działalności. Jej pierwszy album studyjny "Camila" trafił na pierwsze miejsce listy przebojów Bilboard 200. Znalazły się tam tak wielkie hity jak "Havana" (ponad 2 mld odtworzeń na samym Spotify) czy "Never Be the Same".

Drugi krążek gwiazdy "Romance" wydany w 2019 roku zawierał przebój"Señorita", który również dominował na wszelkich listach przebojów. Ostatnia płyta Cabello "C, XOXO" ukazała się w 2024 roku, a kawałki "I LUV IT" czy "HOT UPTOWN" szybko stały się ulubionymi numerami fanów.

W maju 2022 roku artystka pojawiła się w telewizji jako jurorka amerykańskiej odsłony "The Voice". Nie był to pierwszy raz, gdy Cabello pojawiła się w tym formacie. Zaledwie rok wcześniej występowała tam w roli konsultantki dla drużyny, którą prowadził John Legend.

Warto wspomnieć, że poza muzyką, gwiazda zajmuje się również aktorstwem. Mogliśmy zobaczyć ją m.in. w adaptacji "Kopciuszka" z 2021 roku, użyczyła także głosu jednej z postaci w animacji "Trolle 3".

Życie prywatne Camili Cabello

Artystka na co dzień nie chwali się swoim życiem prywatnym, jednak w 2019 roku głośno było o niej w kontekście związku z piosenkarzem Shawnem Mendesem. Wielu fanów zarzucało im, że związek był czystą kalkulacją mającą przyciągać uwagę mediów. Wokalista zapewniał, że ich relacja była szczera, jednak w listopadzie 2021 roku świat obiegła informacja o ich rozstaniu.

Obecnie artystka umawia się z Henrym Juniorem Chalhoubem. Zaczęli spotykać się w styczniu 2025 roku i kilkukrotnie zobaczyć można było ich razem na różnych eventach. Chalhoub pochodzi z zamożnej rodziny prowadzącej firmę dystrybucyjną Chalhoub Group, która współpracuje z luksusowymi markami takimi jak Versace, Jimmy Choo czy Jacquemus.

Firma zajmuje się dostarczaniem i promowaniem produktów luksusowych na Bliskim Wschodzie. W ich portfolio znajdziemy ponad 950 różnych marek od odzieży przez zegarki i biżuterię, aż po okukary. W 2023 Chalhoub Group trafiła na listę Forbesa TOP 100 Największych Arabskich Firm Rodzinnych. Zgodnie z danymi z 2019 roku, szacuje się, że jego rodzina warta jest około 1,7 miliarda dolarów.

Camila Cabello w Polsce

Już 5 lipca 2025 roku Camila Cabello wystąpi w Polsce w ramach Opener Festival. Artystka na głównej scenie pojawi się o godzinie 20:00. Dla fanów, którzy nie będą w stanie dotrzeć na wydarzenie, jej występ transmitowany będzie także w TVP.

