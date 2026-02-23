Wystarczyło jedno zdanie o Viki Gabor. Roksana Węgiel wymownie zareagowała

Kariery Roksany Węgiel i Viki Gabor są bardzo często porównywane. Choć muzyczne inspiracje wokalistki czerpią z kompletnie innych miejsc, obie zasłynęły, robiąc furorę w "The Voice Kids" i zwyciężając Eurowizję Junior. Artystki wielokrotnie zaznaczały, że nie są sobie bliskie, a w ostatnim czasie zaczęło dochodzić nawet do uszczypliwych komentarzy.

W niedawnej rozmowie z "Eską" Roksana Węgiel odniosła się m.in. do romskiego ślubu Viki Gabor: "Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć".

Roksana Węgiel z wymowną reakcją na pytanie o Viki Gabor

W miniony weekend Roksana Węgiel przeprowadziła transmisję na żywo, na której pojawił się również jej mąż, Kevin Mglej. W pewnym momencie przeczytał on pytanie widza o koleżankę po fachu.

"'Jaką relację masz z Viki Gabor?' Kibicujemy. Niech sobie działa dziewczyna, nie?" - mówił, na co Roksana Węgiel odpowiedziała: "No pewnie". Po wypowiedzi nastąpiła dość długa cisza, którą przerwał Kevin Mglej słowami: "Nie mogę przeczytać [kolejnego pytania], czaicie! Próbuje, a nie idzie".

Niespodziewanie w tym samym czasie Roksana Węgiel odeszła od telefonu, dodając na odchodne: "Ja idę", po czym zniknęła sprzed kamery.

Majka Jeżowska o wygranej Violetty Kapcewicz w „The Voice Senior”: Narodziny gwiazdy INTERIA.PL