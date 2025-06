Will Smith po raz pierwszy w Polsce. Niespodziewane spotkanie z Lechem Wałęsą hitem sieci

Największą niespodzianką okazało się jednak zdjęcie z Lechem Wałęsą. Były prezydent Polski opublikował fotografię, na której widać, jak przybija piątkę z hollywoodzkim aktorem. "Ciekawe spotkanie z Will Smithem" - napisał krótko. Internet zareagował błyskawicznie. Pojawiły się komentarze zaskoczonych, ale rozbawionych internautów: "To się nazywa duet legend!", "Wałęsa i Smith razem? Tego by nikt nie wymyślił", "Jeden walczył o wolność, drugi o Oscara - szacunek dla obu".

Zanim świat poznał go jako charyzmatycznego aktora, Will Smith zrobił karierę muzyczną jako raper. Już w drugiej połowie lat 80. zyskał rozpoznawalność jako połowa duetu DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Ich największe przeboje, takie jak "Summertime" czy "Parents Just Don't Understand", zdobyły popularność na całym świecie, a ten drugi utwór przyniósł im nawet pierwszą w historii nagrodę Grammy w kategorii Best Rap Performance (1989). W latach 90. Smith kontynuował solową karierę, nagrywając hity pokroju "Gettin' Jiggy wit It", "Miami" czy "Men in Black" - ten ostatni stał się hymnem filmu o tym samym tytule. Jego styl łączył lekkie, melodyjne brzmienia z pozytywnym przekazem, co wyróżniało go na tle często agresywnej sceny hip-hopowej tamtego okresu.