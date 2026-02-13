Kate Bush to artystka, o której świat usłyszał w 1978 r., gdy opublikowała album "The Kick Inside". Na płycie znalazł się utwór "Wuthering Heights" - dzieło przełomowe, które pozwoliło jej dostać się na światowe listy przebojów i zasłynąć w świecie muzyki. Po sukcesie pierwszego krążka kariera wokalistki zaczęła rozwijać się w błyskawicznym tempie. Gwiazda wydała aż dziesięć albumów studyjnych, wylansowała wielki przebój "Running Up That Hill" (który w 2022 r. zyskał nowe życie i dotarł do kolejnych pokoleń słuchaczy dzięki serialowi Netflixa "Stranger Things") i współpracowała z artystami takimi jak Prince, Elton John czy Peter Gabriel.

Choć odnosiła sukces za sukcesem, ceniła sobie prywatność i rzadko występowała na żywo. Na przestrzeni 40-letniej kariery zagrała niecałe 100 koncertów. W latach 1978-1979 wyruszyła w krótką trasę, związaną z promocją debiutanckiego albumu. Później dała zatęsknić swoim fanom, którzy przez lata czekali na jej powrót. W 2014 r. wystąpiła kilka razy w Londynie, jednak następnie ponownie zniknęła ze sceny.

Od ostatniego występu scenicznego Kate Bush minęła dekada. Artystka równie rzadko publikuje nowe utwory, lecz pozostaje aktywna twórczo. W 2024 r. stworzyła krótkometrażową animację "Little Shrew". Współpracuje także ze swoim synem przy edycjach specjalnych wydanych przed laty albumów. Jakiś czas temu dołączyła do protestu przeciw nieautoryzowanemu wykorzystywaniu twórczości przez generatywne AI, biorąc pojawiając się na symbolicznym "Silent Album". Jesienią 2024 r., w rozmowie z BBC, przyznała natomiast, że odczuwa chęć powrotu do regularnego komponowania.

"Wuthering Heights" przyniosło Kate Bush ogromną sławę. Artystka zainspirowała się serialem!

Na debiutanckim albumie Kate Bush znalazła się piosenka "Wuthering Heights", która okazała się przełomem w karierze wokalistki. Trafiła na pierwsze miejsce oficjalnej brytyjskiej listy przebojów UK Singles Chart, czyniąc Bush pierwszą kobietą w historii Wielkiej Brytanii, której autorski utwór osiągnął taki wynik. Kompozycja zepchnęła wówczas "Take a Chance on Me" Abby ze szczytu notowania i utrzymała się na nim aż przez miesiąc. Jaka jest historia tej wyjątkowej piosenki?

"Wuthering Heights" było pierwszym singlem w karierze Kate Bush. Artystka napisała utwór mając zaledwie 18 lat. Kompozycja była teatralna, ekscentryczna i zupełnie inna niż piosenki punkowe, rockowe oraz w klimacie disco, które królowały pod koniec lat 70. na listach przebojów. Mimo to młodej wokalistce udało się osiągnąć wyjątkowy sukces - a wszystko to za sprawą historii inspirowanej powieścią Emily Brontë z 1847 r.

Opowiadana przez Bush historia ma swoje początki w książce "Wichrowe wzgórza", choć tak naprawdę wokalistka zainspirowała się serialem telewizyjnym, nagranym na podstawie powieści. W 1967 r. piosenkarka natknęła się na końcówkę jednego z odcinków serii o nieszczęśliwej miłości, a zaskakujące obrazy urzekły ją na tyle, że postanowiła dopisać własną część opowieści. "Udało mi się uchwycić ostatnie kilka minut, kiedy przez okno wyszła ręka, wszędzie była krew i szkło. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale później ktoś wyjaśnił mi tę historię" - wspominała Kate w rozmowie z Michaelem Aspelem dla BBC.

"Wuthering Heights" opowiadało historię bohaterki "Wichrowych wzgórz" na nowo. Oto, co chciała przekazać Kate Bush

W tekście artystka zawarła kilka cytatów z książki Brontë. Zaśpiewała utwór z perspektywy głównej bohaterki Cathy, która stoi pod oknem Heathcliffa. Część słuchaczy interpretowała słowa piosenki jako prośby o wpuszczenie do środka. Inni zaś przypuszczali, że kobieta jest tak naprawdę duchem, który woła ukochanego, aby do niej dołączył. Wersy wyrażały jednak obsesyjną tęsknotę oraz zmienną naturę Cathy i destrukcyjny charakter jej relacji z Heathcliffem - co doskonale oddawało istotę "Wichrowych wzgórz".

Bush zaśpiewała "Wuthering Heights" wysokim, przenikliwym tonem, aby nadać utworowi niepokojący, nieco upiorny charakter. "Wybrałam to specjalnie dla tej piosenki, te wysokie nuty, ze względu na tematykę" - opowiadała w wywiadzie autorka. "Wcielam się w Cathy, która była duchem, i potrzebowała jakiegoś eterycznego efektu. Wydawało mi się, że wysokie rejestry to najlepszy sposób do zrobienia tego" - dodawała Bush.

Teledysk do "Wuthering Heights" stał się kultowy. Fani Kate Bush do dziś go odtwarzają!

Z początku wytwórnia Kate Bush, EMI, nie była przekonana co do "Wuthering Heights" - ich zdaniem piosenka nie nadawała się na radiowy hit. Proponowali artystce inne wybory na pierwszy singiel, m.in. rockowe "James and the Cold Gun", lecz młoda wokalistka była uparta. Ostatecznie udało jej się przekonać EMI, a kawałek zyskał ogromną popularność i otworzył Bush drzwi na światowe sceny.

Przy okazji premiery nagrano aż dwa teledyski - jeden w wynajętym studiu, a drugi na zewnątrz, na słynnej Równinie Salisbury w Anglii, która miała odtworzyć wietrzne wrzosowiska Yorkshire z powieści Emily Brontë. Piosenkarka udała się na specjalne lekcje tańca, dzięki którym podczas nagrań mogła wykonać dramatyczne, pełne emocji ruchy i wyrazić naturę Cathy. W klipach Kate Bush ubrana jest w zwiewne sukienki i intensywnie wpatruje się w kamerę. Widea stały się na tyle kultowe, że do dziś są chętnie wspominane przez fanów artystki. Powstał nawet specjalny "The Most Wuthering Heights Day Ever" (tłum. "Najbardziej Wichrowy Dzień w Życiu") - wydarzenie organizowane w różnych miejscach na świecie, podczas którego setki uczestników odtwarzają ikoniczny teledysk.

