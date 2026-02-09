Wiadomo, po kim Roksana Węgiel odziedziczyła urodę. Są jak dwie krople wody

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Roksana Węgiel od lat pozostaje jedną z najjaśniejszych postaci polskiej sceny pop, a zainteresowanie jej życiem prywatnym nie słabnie. W ostatnim czasie uwagę fanów szczególnie przyciąga mama wokalistki. Zdjęcia Edyty Węgiel nie pozostawiają wątpliwości. To właśnie po niej Roxie odziedziczyła urodę.

Młoda kobieta o długich ciemnych włosach pozuje na tle pomarańczowej ścianki z napisem, ubrana w elegancką, jasnoniebieską suknię z odsłoniętymi ramionami i wycięciem na dekolcie.
Roksana Węgiel dostaje ogromne wsparcie od rodzinyPawel WodzynskiEast News

Historia Roksany Węgiel zaczęła się w Jaśle, gdzie przyszła na świat 11 stycznia 2005 roku. Muzyka od początku była obecna w jej życiu, a prawdziwy przełom nastąpił w 2018 roku wraz z wygraną w pierwszej edycji "The Voice Kids". Program otworzył jej drzwi do kariery, o jakiej marzy wielu młodych artystów.

Kilka miesięcy później przyszło kolejne zwycięstwo, tym razem na arenie międzynarodowej. Roksana triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, stając się jedną z najmłodszych polskich gwiazd o tak ogromnej rozpoznawalności. Od tamtej pory regularnie gości na listach przebojów i scenach największych wydarzeń muzycznych w kraju.

Zobacz również:

Marino Marini
Pop

Utwór "Nie płacz, kiedy odjadę" podbił serca Polaków. Sukces zapewniła włoska dusza Marino Mariniego

Rodzice w cieniu reflektorów, ale zawsze blisko

Choć dziś Roxie funkcjonuje w świecie show-biznesu z pełną swobodą, jej droga na szczyt od początku była wspierana przez rodzinę. Ojciec artystki, Rafał Węgiel, pracuje jako przedstawiciel handlowy i od lat dba o stabilność domowego zaplecza. Kluczową rolę w rozwoju kariery odegrała jednak mama.

Edyta Węgiel z wykształcenia jest kosmetyczką, ale gdy talent córki zaczął nabierać rozpędu, zdecydowała się zrezygnować z pracy zawodowej. Wszystko po to, by móc towarzyszyć Roksanie w wyjazdach, konkursach i występach, pilnując, by młoda gwiazda nie zagubiła się w świecie mediów.

Sama wokalistka wielokrotnie podkreślała, jak ważna była ta obecność. "Moi rodzice bardzo dbają, by nikt mnie nie skrzywdził i żeby nie przewróciło mi się w głowie. Mama jest ze mną podczas wszystkich wyjazdów. Wiedzą, że dostałam od losu wielką szansę i szkoda byłoby ją zmarnować" - mówiła w rozmowie z magazynem "Viva".

Dorastanie szybciej niż rówieśnicy

Kariera, która ruszyła z pełną siłą, sprawiła, że dzieciństwo Roksany wyglądało inaczej niż u większości nastolatków. Szkoła przeplatała się z próbami, koncertami i planami zdjęciowymi. Choć rodzice starali się zachować równowagę, sama artystka przyznawała, że bardzo szybko musiała dojrzeć. "Moje dzieciństwo dawno się skończyło. Przez świat show-biznesu musiałam szybciej dorosnąć, choć nigdy nie próbowałam na siłę zachowywać się nieadekwatnie do wieku" - wyznała w jednym z wywiadów.

Dziś, już jako dorosła wokalistka, wyprowadziła się z rodzinnego domu ze względu na zawodowe obowiązki, jednak relacje z rodzicami wciąż pozostają dla niej fundamentem.

Kobieta w eleganckiej, jasnej sukni pozuje na tle złotej, błyszczącej ściany. Po lewej stronie znajdują się dwa mniejsze zdjęcia, na których widoczne są grupowe portrety innych kobiet oraz mężczyzny, wszyscy ubrani odświętnie.
Rodzice Roksany Węgiel chętnie dzielą się wspólnymi kadramiVIPHOTO/Instagram: @rafal_wegielEast News

Uroda w genach. Internauci nie mają wątpliwości

Największe poruszenie wśród fanów wywołują zdjęcia Edyty Węgiel. Mama Roksany ma 43 lata i została mamą bardzo młodo, bo w wieku 22 lat. Jej młody wygląd, subtelne rysy twarzy i naturalna elegancja sprawiają, że w sieci często pojawiają się komentarze porównujące ją do córki.

Wielu internautów pisze wprost, że obie wyglądają jak siostry. Uśmiech, spojrzenie i delikatna uroda są niemal identyczne, co tylko potwierdza, po kim Roxie odziedziczyła swój wdzięk. Popularnością cieszą się również publikacje ojca artystki, który chętnie dzieli się archiwalnymi zdjęciami z dzieciństwa córki, przyciągając uwagę coraz większej grupy fanów.

Natalia Szroeder zdradza, co dzieje się za kulisami "Must Be The Music". Wokalistka już planuje nową płytęINTERIA.PLINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze