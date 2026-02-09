Wiadomo, po kim Roksana Węgiel odziedziczyła urodę. Są jak dwie krople wody

Historia Roksany Węgiel zaczęła się w Jaśle, gdzie przyszła na świat 11 stycznia 2005 roku. Muzyka od początku była obecna w jej życiu, a prawdziwy przełom nastąpił w 2018 roku wraz z wygraną w pierwszej edycji "The Voice Kids". Program otworzył jej drzwi do kariery, o jakiej marzy wielu młodych artystów.

Kilka miesięcy później przyszło kolejne zwycięstwo, tym razem na arenie międzynarodowej. Roksana triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, stając się jedną z najmłodszych polskich gwiazd o tak ogromnej rozpoznawalności. Od tamtej pory regularnie gości na listach przebojów i scenach największych wydarzeń muzycznych w kraju.

Rodzice w cieniu reflektorów, ale zawsze blisko

Choć dziś Roxie funkcjonuje w świecie show-biznesu z pełną swobodą, jej droga na szczyt od początku była wspierana przez rodzinę. Ojciec artystki, Rafał Węgiel, pracuje jako przedstawiciel handlowy i od lat dba o stabilność domowego zaplecza. Kluczową rolę w rozwoju kariery odegrała jednak mama.

Edyta Węgiel z wykształcenia jest kosmetyczką, ale gdy talent córki zaczął nabierać rozpędu, zdecydowała się zrezygnować z pracy zawodowej. Wszystko po to, by móc towarzyszyć Roksanie w wyjazdach, konkursach i występach, pilnując, by młoda gwiazda nie zagubiła się w świecie mediów.

Sama wokalistka wielokrotnie podkreślała, jak ważna była ta obecność. "Moi rodzice bardzo dbają, by nikt mnie nie skrzywdził i żeby nie przewróciło mi się w głowie. Mama jest ze mną podczas wszystkich wyjazdów. Wiedzą, że dostałam od losu wielką szansę i szkoda byłoby ją zmarnować" - mówiła w rozmowie z magazynem "Viva".

Dorastanie szybciej niż rówieśnicy

Kariera, która ruszyła z pełną siłą, sprawiła, że dzieciństwo Roksany wyglądało inaczej niż u większości nastolatków. Szkoła przeplatała się z próbami, koncertami i planami zdjęciowymi. Choć rodzice starali się zachować równowagę, sama artystka przyznawała, że bardzo szybko musiała dojrzeć. "Moje dzieciństwo dawno się skończyło. Przez świat show-biznesu musiałam szybciej dorosnąć, choć nigdy nie próbowałam na siłę zachowywać się nieadekwatnie do wieku" - wyznała w jednym z wywiadów.

Dziś, już jako dorosła wokalistka, wyprowadziła się z rodzinnego domu ze względu na zawodowe obowiązki, jednak relacje z rodzicami wciąż pozostają dla niej fundamentem.

Rodzice Roksany Węgiel chętnie dzielą się wspólnymi kadrami VIPHOTO/Instagram: @rafal_wegiel East News

Uroda w genach. Internauci nie mają wątpliwości

Największe poruszenie wśród fanów wywołują zdjęcia Edyty Węgiel. Mama Roksany ma 43 lata i została mamą bardzo młodo, bo w wieku 22 lat. Jej młody wygląd, subtelne rysy twarzy i naturalna elegancja sprawiają, że w sieci często pojawiają się komentarze porównujące ją do córki.

Wielu internautów pisze wprost, że obie wyglądają jak siostry. Uśmiech, spojrzenie i delikatna uroda są niemal identyczne, co tylko potwierdza, po kim Roxie odziedziczyła swój wdzięk. Popularnością cieszą się również publikacje ojca artystki, który chętnie dzieli się archiwalnymi zdjęciami z dzieciństwa córki, przyciągając uwagę coraz większej grupy fanów.

Natalia Szroeder zdradza, co dzieje się za kulisami "Must Be The Music". Wokalistka już planuje nową płytę INTERIA.PL INTERIA.PL