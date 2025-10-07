Wersow zrezygnowała ze studiów. "Do niczego nie jest mi to potrzebne"

Jeszcze kilka lat temu Wersow była zwykłą studentką prawa, której życie toczyło się między salami wykładowymi a biblioteką. Wszystko zmieniło się, gdy postanowiła zrezygnować z nauki na piątym roku, by w pełni poświęcić się działalności w internecie.

"Do niczego nie jest mi to potrzebne. Nawet gdybym w ogóle nie nagrywała filmów i nie była influencerką, pewnie robiłabym coś innego. Teraz mam najlepszy czas w życiu i mam swoje pięć minut, które muszę wykorzystać na maksa" - tłumaczyła w rozmowie z fanami.

Decyzja o odejściu z uniwersytetu wywołała mieszane reakcje. Dla wielu była symbolem odwagi i konsekwencji, dla innych kontrowersyjnym krokiem. Sama Wersow podkreśla, że nie chodziło jej o papier, lecz o możliwość realizowania własnych pasji:

"Nie chcę robić niczego na siłę i tylko po to, żeby powiedzieć: 'A wiesz co, mam papierek, bo skończyłam prawo'".

Internet zamiast sali wykładowej

Od momentu decyzji o porzuceniu studiów życie Weroniki Sowy nabrało tempa. Obecnie jej profile w mediach społecznościowych śledzi ponad 3,6 miliona internautów, a ona sama stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce. Jej sukces pokazuje, że czasem nietypowa ścieżka zawodowa może przynieść większe satysfakcje niż tradycyjne kariery.

Prywatne momenty w świetle reflektorów

Sukces w sieci pozwolił Wersow na realizowanie marzeń także w życiu prywatnym. W sierpniu 2024 roku wyszła za mąż za Karola "Friza" Wiśniewskiego. Para początkowo planowała prywatną ceremonię, z dala od kamer i mediów.

"Od dawna powtarzaliśmy, że ceremonia będzie prawdopodobnie prywatna. I tak też było. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy, ale taki był nasz zamysł" - mówiła Wersow w rozmowie z Plejadą.

Kulisy tego wyjątkowego dnia można zobaczyć w filmie dokumentalnym "Friz & Wersow. Miłość w czasach online", który trafił do kin 3 października.

