Wersow i Friz to obecnie jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Młodzi influencerzy od wielu lat królują nie tylko wśród twórców YouTube'owych, lecz także na listach przebojów, z hitami takimi jak "NA ZAWSZE" czy "TAKA SAMA". Duet łączy nie tylko pasja do tworzenia treści w internecie, lecz także wielka miłość.

W tym roku Weronika i Karol świętować będą ósmą rocznicę swojego związku. Od dwóch lat wychowują wspólnie córeczkę Maję, a w ubiegłym roku zdecydowali się wziąć ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, lecz influencerom towarzyszyły kamery - zarówno podczas przygotowań, jak i składania przysięgi oraz wesela. Później zakochani zdecydowali się pokazać ślubne nagrania w formie filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online", który fani mogli obejrzeć w kinach w całej Polsce.

Wersow i Friz spodziewają się drugiego dziecka. Właśnie ogłosili płeć nienarodzonej jeszcze pociechy

Niedawno Wersow i Friz ogłosili, że spodziewają się kolejnego dziecka. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali fanów o ciąży, a teraz powracają z kolejnymi informacjami. Właśnie ujawnili płeć nienarodzonego jeszcze potomka. Okazuje się, że córka pary, Maja, będzie miała młodszego brata.

W poniedziałek, 16 lutego, na kanale YouTube'owym influencerki i wokalistki pojawił się trwający poł godziny film, na którym ogłoszono gender reveal. Dowiadujemy się z niego, że para najpierw poznała płeć dziecka w rodzinnym gronie, jedynie ze swoją córką. Później zorganizowano wystawne przyjęcie, na którym Weronika i Karol przekazali radosne wieści swoim najbliższym przyjaciołom oraz pozostałej części rodziny.

Na początku nagrania widzimy, jak Wersow i Friz z zakrytymi oczami czekają, aż Maja ubrudzi ich białe kreacje farbą. Plamy okazują się niebieskie, a nie różowe, co oznacza, że 29-latka za kilka miesięcy urodzi chłopczyka. "Czułam to!" - komentuje na filmie wokalistka. "Ale super, bo będziemy mieli chłopca i dziewczynkę" - dodaje po chwili jej ukochany.

Wersow i Friz zorganizowali rodzinne przyjęcie z okazji gender reveal! Zaproszeni zgadywali, jakiej płci będzie ich dziecko

W dalszej części wideo widzimy huczne przyjęcie z udziałem rodziny i przyjaciół. Każdy z zaproszonych gości przybył na imprezę w różowym lub niebieskim stroju. Wersow i Friz zorganizowali z kolei specjalną, dwukolorową ściankę do zdjęć oraz tematyczne słodkości. Na filmie widzimy, że podczas rodzinnego spotkania głos zabrali rodzice oraz siostra Weroniki, którzy zgadywali, jakiej płci będzie ich krewny.

W kulminacyjnym momencie przyjęcia para wystrzeliła niebieskie konfetti, dając do zrozumienia przybyłym gościom, że spodziewają się synka. Oklaskom i wesołym okrzykom gości nie było końca.

