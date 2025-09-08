Nietrudno zauważyć, że w tym roku nie ma jednego wielkiego hitu lata. Choć w rozgłośniach radiowych nie brakuje przebojów, które słuchacze nucą nałogowo, żadna z piosenek nie wybiła się na tyle, aby pozostać zapamiętana jako "ta jedyna". Lizzo - amerykańska piosenkarka, znana z kawałków "Truth Hurts" oraz "About Damn Time" - zabrała głos w całej sprawie i znalazła winnego.

Dlaczego nie ma tegorocznego hitu lata? Gwiazda wyjaśnia, jak działa współczesny rynek muzyczny

Na TikToku wokalistki pojawiło się nagranie, w którym ta podzieliła się z fanami przemyśleniami na temat współczesnej branży. Gwiazda trafnie zauważyła, że w tym roku na próżno szukać przeboju lata, który wybił się nad inne. Jej zdaniem jest to wina algorytmów mediów społecznościowych. Lizzo podkreśliła jednocześnie, że mogą skorzystać na tym młodzi, dopiero początkujący twórcy.

"Przemysł muzyczny jest teraz w kompletnym chaosie i możecie to wykorzystać na swoją korzyść. Kiedyś przemysł muzyczny był bardzo algorytmiczny, tak jak inne branże, ale w pewnym stopniu był kontrolowany. Teraz, w erze streamingu cyfrowego, nie ma żadnej kontroli nad algorytmem i to doprowadza ludzi do szaleństwa. Mnie też" - wyznała amerykańska gwiazda.

Autorka hitu "Juice" zauważyła, że "każdy duży artysta, oprócz Beyoncé, wydał w tym roku muzykę albo planuje to zrobić". Ona sama również zalicza się do tego grona. Jej najnowszy krążek - "My Face Hurts From Smiling" - zawiera duety z SZĄ oraz Doją Cat, które mają potencjał na bycie wielkimi hitami.

"Właśnie wypuściłam deluxe mojego mixtape'u. A mimo to wciąż są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że wydałam muzykę. Każdy duży artysta, od Lady Gagi po Drake'a, wydał albumy w tym roku, a mimo to wszyscy mówią, że nie ma piosenki lata. Będę z wami całkowicie szczera. To nie dlatego, że ta muzyka nie jest niesamowita. To dlatego, że przez sposób działania algorytmu nikt nie jest już w stanie dotrzeć do mas" - wyjaśniła piosenkarka.

Lizzo dała radę młodszym kolegom i koleżankom z branży

Wokalistka dodała, że dawniej rynek muzyczny opierał się na radiu, telewizji i tego typu mediach, dzięki którym artyści docierali do szerokiej publiczności. Internet nie był tak zalany treściami, na których odbiór ludzie mają coraz mniej przestrzeni i czasu. Lizzo przyznała, że dla starszych muzyków rozwój branży może być uciążliwy, lecz dla najmłodszych jest to wielka szansa.

"Teraz bardziej niż kiedykolwiek macie przewagę nad największymi artystami, by wypuścić swoją muzykę i szybko połączyć się z ludźmi. To jest moment, żeby się pokazać. Nawet nie próbowałabym iść starą drogą i podpisywać kontraktów. Po prostu robiłabym jak najwięcej muzyki, jak najwięcej treści i wrzucała to do internetu" - poradziła Lizzo.

