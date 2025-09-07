Helena Ciuraba przez niektórych została obwołana "głosem pokolenia i nową osobowością polskiej sceny". Teraz 14-latka z warszawskiego Wilanowa prezentuje nową piosenkę "To nie moja wina".

"To klubowy power song o rozczarowaniu drugą osobą, uwalnianiu się z poczucia winy i odzyskiwaniu własnej siły. Autentyczny tekst i mocny beat sprawiają, że każdy poczuje energię i taneczny vibe" - czytamy w opisie nagrania.

Helena Ciuraba z nową piosenką "To nie moja wina"

6 września Helena ze swoim zespołem zagrała darmowy koncert z okazji 10-lecia centrum biurowo-usługowego Royal Wilanów. Młoda wokalistka na scenie poprzedzała grupę Afromental.

O nastolatce robi się coraz głośniej. Status wiralowego przeboju zdobył singel "Czy ty też tak masz", który zanotował ponad 860 tys. odsłon. To właśnie tę piosenkę Helena (razem ze swoim ojcem) wykonała wiosną podczas castingowego odcinka programu "Must Be The Music", doprowadzając do łez jurorkę Natalię Szroeder.

W show Polsatu wokalistka dotarła do samego finału, znajdując się w gronie ósemki najlepszych wykonawców. Nastolatka w błyskawicznym tempie zdobyła sobie uznanie fanów - na TikToku obserwuje ją ponad 100 tys. osób, a blisko 30 tys. śledzi ją na Instagramie.

"Scena jest dla mnie czymś bardzo ciekawym i naturalnym. Uważam, że swobodnie się na niej czuję i zawsze o niej marzyłam. Chciałabym dzięki temu programowi wykorzystać mój potencjał, ale też korzystać ze świetnej zabawy i adrenaliny programu telewizyjnego" - podkreślała Helena Ciuraba w "Must Be The Music".

