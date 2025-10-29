14 listopada pojawi się "Spektrum uczuć" - czwarty już album w karierze Viki Gabor, po "Getaway (Into My Imagination)" (2020), "ID" (2022) i "Terminal 3" (2024). Będzie to zarazem pierwsza w pełni polskojęzyczna płyta. Właśnie ruszył pre-order tego wydawnictwa.

"To projekt wyjątkowy - szczery, dojrzały i pełen emocji, które Viki zamknęła w 12 dopracowanych w każdym detalu utworach. To płyta, w której Viki jest w 100% sobą - bez kompromisów i półśrodków. Takiej Viki jeszcze nie było" - czytamy w zapowiedzi.

Piosenki powstały na chwilę przed 18. urodzinami Viki (wejście w dorosłość świętowała 10 lipca) we współpracy z m.in. Malikiem Montaną. Raper gościnnie wsparł ją w singlu "Peligroso". Na płycie pojawią się jeszcze dwa duety: "Dzisiaj jestem tam" z udziałem Sztossa oraz zapowiadany jako "nieoczywiste połączenie, które zaskoczy wszystkich" "Serce na T-shirt" razem z Kacezetem, partnerem Margaret, obecnej trenerki "The Voice of Poland".

"Miłość, radość, tęsknota" od Viki Gabor

Pierwsze szczegóły młoda wokalistka zdradziła w rozmowie z Bartłomiejem Warownym z serwisu Interia Muzyka.

- To dla mnie najważniejsze, żeby emocje górowały nad wszystkim. To najmocniejszy tekstowo album, jaki kiedykolwiek napisałam i stworzyłam. (...) Pisałam o rzeczach, które mi się przytrafiały w prywatnym życiu. Gdy teraz tego słucham, przypominam sobie o sytuacjach, które nie zawsze były miłe. Niektóre były smutne! Opowiadam nawet o relacji związanej z chłopakiem. Nigdy w muzie nie rozmawiałam o związkach. Pewnie nawet nikt nie wie, że w ogóle w jakimś związku byłam. Wcześniej przeważnie pisałam o sytuacjach, które gdzieś usłyszałam od innych, a teraz postanowiłam skupić się na przedstawieniu w tekstach moich prywatnych sytuacji. To będzie mega mocne i sentymentalne - mówiła.

Gabor w swoich piosenkach przedstawia historie o relacjach, miłości, radości i tęsknocie. Do tej pory poznaliśmy single "Wszystko co mam", "b.@.M.b.A" i "Peligroso" z Malikiem Montaną. W styczniu 2026 r. ma się pojawić teledysk do piosenki "Wyobraźnia" - prace nad klipem już trwają.

"'Spektrum uczuć' to album, którym Viki udowadnia, że można debiutować dwa razy - po trzech poprzednich krążkach dziś mówi jasno: to właśnie taka Viki chciała być od początku. To najdojrzalszy, najbardziej osobisty i najszczerszy album Viki Gabor. To muzyczna podróż, którą każdy powinien przeżyć" - podkreśla wydawca.

Viki Gabor - szczegóły płyty "Spektrum uczuć" (tracklista):

"Wyobraźnia"

"Ile lat"

"Peligroso" feat. Malik Montana

"Życie, używki, kariera"

"Wszystko co mam"

"O mnie się nie martw"

"Na dobre"

"b.@.m.b.a"

"Przyśnij mi się"

"Serce na t-shirt" feat. Kacezet

"Dzisiaj jestem tam" feat. Sztoss

"List do M".

