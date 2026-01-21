Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w który zaangażowało się wiele polskich gwiazd. W sieci królują aukcje charytatywne, na które artyści wystawiają przeróżne, często unikatowe przedmioty, pamiątki, a nawet usługi czy doświadczenia.

Furorę robi m.in. nocowanka z Julią Wieniawą czy możliwość zatańczenia poloneza z Maciejem Musiałem. Mery Spolsky z kolei zaprasza fanów do licytowania dwumetrowej repliki klapka ze swojego merchu, synowie Magdy Umer oddali na sprzedaż charakterystyczne, różowe okulary artystki, a wierni fani Pol'and'Rock Festivalu mogą skusić się na gitarę stworzona przez Szymona Chwalisza czy oglądanie otwarcia tegorocznej edycji muzycznego święta prosto ze sceny.

Viki Gabor gra z Jurkiem Owsiakiem i WOŚP. Wystawiła na licytację swój najnowszy album

Do zbiórki na rzecz fundacji Jurka Owsiaka dołączyła także Viki Gabor. 18-letnia artystka przeznaczyła na aukcję wyjątkowy przedmiot - swój najnowszy album "Spektrum uczuć". Na licytację wystawiła winylową wersję płyty z nietuzinkowymi autografami. Wśród podpisów znajduje się nie tylko ten należący do artystki, lecz także do osób, które towarzyszyły jej przy promocji niedawno wydanego krążka.

"Serdecznie zapraszamy do licytowania wyjątkowego, ekskluzywnego egzemplarza winyla Viki Gabor 'Spektrum uczuć'; egzemplarz numer 34/300. Winyl jest podpisany przez Viki Gabor oraz wiele znanych i lubianych osobowości świata mediów, które Viki spotkała podczas promocji swojej płyty" - czytamy w opisie aukcji.

"Osoba która wylicytuje ten winyl, będzie mogła wybrać, czy winyl zostanie dostarczony przesyłką lub umówimy się na spotkanie w dogodnym czasie i miejscu dla każdej ze stron w celu przekazania tego wspaniałego egzemplarza" - dodają przedstawiciele wytwórni muzycznej 18-latki.

Kto złożył podpis na płycie Viki Gabor wystawionej na WOŚP?

Płyta wystawiona przez Viki to prawdziwa gratka zarówno dla jej fanów, jak i kolekcjonerów winyli czy autografów ważnych osobistości. Wśród gwiazd, które złożyły swój podpis na niebieskiej kopercie, skrywającej płytę, znaleźli się m.in. Kuba Wojewódzki, Karol Paciorek, Żurnalista, Dorota Szelągowska, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski czy Maksymilian Kluziewicz.

Aukcja młodej wokalistki cieszy się niemałym powodzeniem, choć dopiero trafiła do internetu. Na ten moment najwyższa kwota, którą zadeklarował potencjalny kupujący wynosi 410 złotych.

