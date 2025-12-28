Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie! Już wszystko jasne

27 grudnia Bogdan Trojanek na swoim Facebookowym profilu opublikował wpis, z którego wynikało, że Viki Gabor poślubiła jego wnuka, Giovanniego. Całe wydarzenie przygotowane było w zgodzie z tradycyjnym prawem Romanipen. Udostępnione nagrania szybko zniknęły z internetu przez masę negatywnych komentarzy wobec pary młodej, a sam dziadek Giovanniego zapowiedział, że w odpowiednim czasie odniesie się do tych słów.

"Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele" - pisał o ślubie Bogdan Trojanek.

Viki Gabor przerwała milczenie

W mediach pojawiło się już wiele spekulacji na temat ślubu 18-letniej artystki. Słusznie zwrócono uwagę na fakt, że choć było to zgodne z romską tradycją, taki ślub nie ma mocy prawnej w Polsce.

Teraz Viki Gabor w relacji na swoim Instagramie wyjaśniła, co dokładnie się wydarzyło, dementując wszelkie plotki: "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy".

W rozmowie z "Faktem" syn Don Vasyla, Dziani Szmidt tłumaczył, znaczenie tradycyjnego romskiego ślubu dla tej społeczności: Ślub kościelny albo cywilny mogą wziąć później, jeśli chcą to uczynić w polskiej tradycji. Najważniejsze jest, aby starszyzna pobłogosławiła ich związek. To jest najważniejsze u nas i jest podstawą w naszej tradycji. Najstarszy członek rodu z jednej i z drugiej strony spotykają się wtedy gdzieś prywatnie i swatają. Ale najczęściej odbywa się to na tej imprezie ogólnej, która się odbędzie - starszyzna wiąże im ręce i błogosławi".

