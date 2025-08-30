Viki Gabor odniosła się do wypowiedzi Kayah. "W branży niewiele osób się wspiera"

Kayah w rozmowie z Radiem Eska została zapytana o drogę zawodową swojej młodszej koleżanki ze sceny. Wokalistka, znana z bezpośrednich opinii, nie ukrywała, że jej zdaniem 18-letnia dziś Viki mogłaby rozwinąć skrzydła jeszcze bardziej.

"Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany" - mówiła Kayah.

Jednocześnie dodała, że każdy artysta musi samodzielnie wytyczyć swoją drogę i zdobywać doświadczenia: "Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą".

Viki Gabor: "Każdy powinien skupić się na swojej muzyce"

Na odpowiedź Viki Gabor nie trzeba było długo czekać. Podczas ramówki RMF FM młoda gwiazda, pytana przez dziennikarza Pomponika, odniosła się do słów Kayah. Choć nie chciała wdawać się w szczegóły, dała jasno do zrozumienia, że czuje brak solidarności w branży.

"Nie będę się wypowiadać na ten temat. Każdy powinien skupiać się na swojej muzyce (...), a aktualnie w branży jest bardzo mało osób, które się nawzajem wspierają"- stwierdziła.

"Ludzie mieli pomysł na mnie"

Co ciekawe, jeszcze przed medialnym echem wywiadu Kayah, Viki sama poruszała temat prób wpływania na jej artystyczne wybory. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych przyznała, że w swojej krótkiej, ale intensywnej karierze spotkała wielu dorosłych, którzy chcieli kształtować jej wizerunek według własnych wyobrażeń.

"Już trochę jestem w show-biznesie, spotkałam wiele osób, które miały jakiś swój własny pomysł na mnie, chciały mieć mnie pod swoimi artystycznymi skrzydłami (...). To był ich pomysł, bez przestrzeni na moją własną wizję, kim chcę być" - pisała.

Wokalistka dodała, że odcięła się od takich osób, by móc w pełni decydować o sobie i o muzyce, jaką tworzy: "Tworzę muzykę, pod którą się w 100% podpisuję, mam to szczęście, że jestem wolna od kontraktów, umów, które mogą mnie ograniczyć. To mnie uskrzydla!".

Niewykorzystany potencjał czy własna droga?

Choć opinia Kayah wywołała dyskusję w mediach, Viki Gabor zdaje się być coraz bardziej świadoma swojej ścieżki artystycznej. Zwyciężczyni Eurowizji Junior, znana z hitu "Superhero", podkreśla, że najważniejsze jest dla niej tworzenie muzyki zgodnej z własną wizją, a nie spełnianie oczekiwań innych.

