Viki Gabor nie zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". Zdradziła powód swojej decyzji

Viki Gabor , zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, coraz śmielej wprowadza taniec do swoich koncertowych występów. Mimo to 18-latka nie zdecydowała się wziąć udziału w popularnym programie Polsatu. Jak przyznała, propozycje otrzymywała wielokrotnie, jednak zawsze odmawiała z jednego, konkretnego powodu.

"Coś tam przychodziło, odrzucam za każdym razem. Po prostu nie czułabym się komfortowo w tych stylizacjach, a myślę, że w 'Tańcu z gwiazdami' to odsłonięcie ciała jest bardzo ważne, te wszystkie frędzle, nie-frędzle" - tłumaczyła w wywiadzie dla Radia Eska.

"Nie odsłaniam ciała, bo chciałabym, żeby ludzie się skupiali jednak na muzyce, a nie na czymś innym. To trochę tak działa, że ludzie inaczej na to patrzą, co jest mega dziwne. [...] Wiem, że w 'Tańcu z gwiazdami' nie czułabym się komfortowo, ubierając takie stroje, więc zawsze odmawiam" - wyznała.