Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa już od wielu miesięcy. Media nieustannie żyją przepychankami byłej piosenkarki i słynnego piłkarza z 27-letnim synem. Niedawno Brooklyn publicznie zabrał głos w całej sprawie i w swoich mediach społecznościowych ujawnił kulisy odcięcia się od rodziców. W obszernym oświadczeniu oskarżył Davida i Victorię m.in. o próbę niszczenia jego związku z Nicolą Peltz czy przedkładanie dobrego imienia marki oraz sławy nad prawdziwe relacje rodzinne.

Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa w najlepsze. Brooklyn oskarżył rodziców m.in. o niszczenie jego związku z ukochaną

Największą kontrowersję wywołały jednak oskarżenia Brooklyna względem matki, w których ten stwierdził, że projektantka mody "ukradła" jego pierwszy taniec z żoną na weselu. Pojawienie się Victorii na parkiecie w nieodpowiednim momencie miało zrujnować całą ceremonię i doprowadzić Nicolę do łez.

Niedługo później do mediów trafiły doniesienia, w których sugerowano, że Brooklyn kontaktuje się z rodziną wyłącznie za pośrednictwem prawników. Podobno nie utrzymuje kontaktów nie tylko z Victorią oraz Davidem, lecz także ze swoim rodzeństwem. Nastoletnia siostra modela, Harper, próbowała załagodzić konflikt, lecz jej starania nie przyniosły żadnych skutków. Brooklyn odrzucił m.in. zaproszenie na urodziny Cruza oraz na inne ważne wydarzenia rodzinne. W sieci pojawiły się także informacje, jakoby 27-latek miał zakryć symboliczne tatuaże, związane z matką oraz ojcem.

Victoria i David publicznie złożyli życzenia Brooklynowi, który nie utrzymuje z nimi kontaktu

4 marca to dzień urodzin Brooklyna Beckhama. 27-latek z pewnością świętuje wyjątkowy czas ze swoją ukochaną, lecz w międzyczasie jego rodzina po raz kolejny wystawia rękę na zgodę. W mediach społecznościowych Victorii i Davida pojawiły się archiwalne zdjęcia oraz czułe życzenia, kierowane w stronę syna, który zerwał z nimi kontakt.

"Wszystkiego najlepszego Brooklyn, kochamy cię bardzo mocno" - czytamy w podpisie jednej z fotografii. Rodzice wciąż liczą na to, że syn, który dawno zablokował ich konta w mediach społecznościowych, dostrzeże starania, a emocjonalne słowa wpłyną na jego dalsze postępowanie.

Na zamieszczonych w relacji na Instagramie starych zdjęciach widzimy Victorię i Davida z kilkuletnim Brooklynem, spędzających czas w basenie, bawiących się w ogrodzie, a także nieco starszego już syna na klimatycznej czarno-białej fotografii z ojcem.

Violetta Kapcewicz po wygranej w „The Voice Senior”. „Niektóre słowa zostaną tylko dla nas” INTERIA.PL