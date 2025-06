Varius Manx to polska grupa muzyczna, która ogromną sławę zyskała w latach 90. Zespół w 1989 r. założył Robert Janson - kompozytor, aranżer i multiinstrumentalista - który zaprosił do współpracy męski skład (Michała Marciniaka, Pawła Marciniaka, Witolda Szymańskiego i Zbigniewa Janczaka). Początkowo muzycy stworzyli projekt wyłącznie instrumentalny, nagrywając dwa albumy w klimacie muzyki ambient. Dopiero po kilku latach zdecydowali się na odważny krok - znalezienie wokalistki, która przyczyniła się do rozkwitu popularności zespołu.