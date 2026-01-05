Urszula od kilku dekad jest jedną z najważniejszych postaci na polskim rynku muzycznym. Jej kariera wystartowała jeszcze w latach 80., gdy Romual Lipko postanowił zaopiekować się młodą artystką. Lider Budki Suflera pomógł jej wówczas w komponowaniu hitów i stworzył m.in. ponadczasowe "Dmuchawce, latawce, wiatr" czy "Malinowy król", z którymi Urszula występuje do dziś. Pierwszą z wymienionych wykonała nawet kilka dni temu w ramach szampańskiej Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu.

Urszula niespodziewanie odwołała koncert

Choć dopiero co bawiła się z widzami sylwestrowej imprezy, Urszula zmuszona była odwołać swój kolejny koncert. W poniedziałek, 5 stycznia, miała zaśpiewać kolędy, podczas świątecznego występu we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Dzień wcześniej niespodziewanie poinformowała o problemach zdrowotnych, które pokrzyżowały jej plany.

"'Pójdźmy razem...' Tak pięknie graliśmy na próbie - dzień po sylwestrze - ale, niestety, będzie to nasza ostatnia aktywność przez najbliższych kilka dni... Sylwek mnie powalił i z ogromnym żalem musimy odwołać kolędowy koncert we Wrześni... A miało być tak pięknie... Nie tracę jednak nadziei, a wam 'czem prędzej' dam znać, jeśli coś się zmieni, ok?" - napisała na Facebooku kultowa piosenkarka.

Fani życzą Urszuli szybkiego powrotu do zdrowia

Urszula nie wyjawiła, co dokładnie jej dolega, lecz zasugerowała fanom, że skutkować to będzie jedynie przerwą w koncertowaniu przez "najbliższych kilka dni". Mimo to słuchacze pospieszyli do sekcji komentarzy, aby życzyć artystce szybkiego powrotu do zdrowia.

"Zdrowia życzę", "Uleńko, wracaj do zdrówka i na estradę. Jesteś nam potrzebna", "Szybkiego powrotu do zdrowia i wszystkiego dobrego w tym nowym roku", "Zdrówka, Ula" - czytamy w komentarzach od martwiących się fanów.

