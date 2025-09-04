Produkcja "Wednesday" bazuje na postaciach ze słynnej rodziny Addamsów. Głównym kandydatem do wyreżyserowania filmu "Rodzina Addamsów" (1991) był Tim Burton, jednak ostatecznie film nakręcił debiutujący na dużym ekranie Barry Sonnenfeld. Tim Burton - znany z m.in. "Soku z żuka", "Edwarda Nożycorękiego", "Batmana" - wyreżyserował pierwsze cztery odcinki pierwszego sezonu "Wednesday", objął też funkcję producenta wykonawczego.

Na potrzeby teledysku "The Dead Dance" Tim Burton po raz pierwszy połączył siły z Lady Gagą, która w drugim sezonie serialu gra tajemniczą Rosaline Rotwood. Drugi sezon podzielono na dwie części (po cztery odcinki). 3 września premierę na Netfliksie miały właśnie cztery ostatnie odcinki, a dwa finałowe wyreżyserował sam Tim Burton.

Produkcja błyskawicznie okazała się sukcesem - pierwszy sezon w ciągu trzech tygodni stał się drugim najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem w historii platformy. Wiadomo już, że "Wednesday" będzie kontynuowany. Za sprawą serialu globalną popularność zdobyła wcielająca się w tytułową rolę Jenna Ortega.

Lady Gaga z teledyskiem "The Dead Dance" do serialu "Wednesday"

Tim Burton ożywił historię opowiedzianą w "The Dead Dance" klipem zrealizowanym na Isla de las Muñecas - owianej złą sławą Wyspie Lalek w Meksyku. Singel został wyprodukowany przez Gagę we współpracy z Andrew Wattem i Cirkutem. Wokalistka zaprezentowała go na żywo podczas premiery drugiej części drugiego sezonu "Wednesday".

Inspiracją do powstania "The Dead Dance" było rozstanie.

"Chodziło o to, jak czasami czujemy się zakończeniu związku, jak jego rozpad potrafi zabić naszą wiarę w miłość. Utwór ma naprawdę fajny, funkowy beat. Dzięki temu piosenka staje się nie tylko o relacji, ale także o dobrej zabawie z przyjaciółmi, gdy przeszło się coś trudnego i wyjątkowego. Nie mogę się doczekać, aż ludzie jej posłuchają" - opowiadała Lady Gaga przed premierą.

Premiera klipu zbiegła się z informacją o powrocie Gagi na MTV VMA. 9 września artystka wystąpi podczas gali organizowanej w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Jako 18-krotna laureatka i tegoroczna rekordzistka pod względem liczby nominacji (12, w tym za płytę "MAYHEM" w kategorii Najlepszy album i za Teledysk roku do nagrodzonego Grammy utworu "Die With a Smile"), Gaga ponownie stanie w centrum uwagi.

Obecnie Amerykanka koncertuje w ramach wyprzedanej trasy "The MAYHEM Ball World Tour", promującej jej ósmy album studyjny "MAYHEM". Dodajmy, że to już siódmy z rzędu solowy materiał Gagi na szczycie listy. To w ramach tej trasy wokalistka dała historyczny darmowy występ na plaży Copacabana w Rio de Janeiro, który zgromadził ok. 2,5 mln osób - ustanawiając nowy rekord frekwencji na koncercie kobiety.

