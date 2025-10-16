"Ten utwór jest kwintesencją mojej kobiecej siły. Tworząc go, chciałam oddać poczucie wolności i wyzwolenia, które wtedy poczułam. Muzyka Samplera Bogarta idealnie podkreśla tę chwilę i emocje" - mówi Sara Girgis o piosence "Serce".

To nagranie stało się muzycznym motywem jednej z najbardziej emocjonalnych scen filmu "Druga Furioza", który właśnie trafił na platformę Netflix.

Wspomniany Sampler Bogart to tak naprawdę Paweł Moszyński, producent muzyczny, połowa dwukrotnie nominowanego do Fryderyków duetu Sampler Orchestra. Współpracował m.in. z Sokołem, Hadesem, Marysią Starostą i Włodim.

"Druga Furioza" kontynuuje historię Goldena - bezwzględnego lidera grupy chuliganów, w którego wcielił się Mateusz Damięcki. Po tym, jak próba odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic Golden przejmuje kontrolę nad ekipą i zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, lecz jego brutalne rządy zwracają uwagę organów ścigania i rywalizujących frakcji chuligańskich. Ta rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

Sara Girgis i jej "Serce" w hicie Netfliksa "Druga Furioza"

"'Serce' to pulsująca energia połączona z intymnością i osobistym przekazem, zbudowana na zasadzie kontrastów pomiędzy siłą a delikatnością. Inspirowana latami 90. warstwa muzyczna, połączona z klasycznie zapętlonymi wokalami, daje w efekcie świeże spojrzenie na współczesne brzmienie muzyki" - czytamy w opisie piosenki.

Sara Girgis jest nie tylko główną autorką piosenki "Serce" (sama napisała tekst, przy muzyce pomagał jej Sampler Bogart, zajęła się też produkcją utworu), ale napisała też scenariusz i była współreżyserką teledysku (razem z Igorem Leonikiem).

Dodajmy, że wokalistka jest absolwentką Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku organizacji produkcji filmowej, dzięki czemu samodzielnie tworzy i koordynuje własne projekty muzyczne, świadomie łącząc muzykę z obrazem.

"Przez lata pracowałam ciężko nad tym, by sama móc stworzyć album muzyczny, poświęciłam wszystko, by spełnić swoje marzenia. Dziś wracam jako świadoma siebie kobieta, gotowa pokazać światu, kim jestem naprawdę" - podkreśla Sara Girgis w rozmowie z serwisem Party.pl.

Sara Girgis zaśpiewała piosenkę do filmu "Druga Furioza" materiały promocyjne

Kim jest Sara Girgis?

Szeroka publiczność miała okazję poznać Sarę w 2015 r., kiedy jako 18-latka pojawiła się w szóstej edycji "The Voice of Poland". Podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewała piosenkę "Nieznajomy" Dawida Podsiadły i odwróciła wszystkie fotele trenerów (w swojej drużynie chcieli ją Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska, Edyta Górniak oraz Tomson i Baron).

Obwołana "polską Milą Kunis" (egzotyczną urodę zawdzięcza ojcu, który jest Greko-Egipcjaninem z pochodzenia) nastolatka na swoją mentorkę wybrała Edytę Górniak. Do historii programu przeszła bitwa Sary z Aną Andrzejewską w utworze Sarsy "Naucz mnie" (blisko 5 mln odsłon). Występ wzbudził sporo emocji. Wyjątkowo źle swoją partię rozpoczęła Andrzejewska, która zapomniała tekstu. Górniak była wyraźnie zdegustowana. Inni trenerzy w mocnych słowach ocenili występ obu dziewczyn.

Ostatecznie przegraną w bitwie Sarę (która przyznała, że strasznie jej wstyd za swój występ) przejęli Tomson i Baron, jednak wokalistka odpadła w kolejnym etapie. Ana Andrzejewska dotarła wówczas do ścisłego finału.

