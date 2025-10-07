Pierwszy sezon serialu "1670" błyskawicznie zdobył status kultowej produkcji, a widzowie Netfliksa i internauci zaczęli się domagać kontynuacji przygód Jana Pawła Adamczewskiego. Drugi sezon miał premierę 17 września i od razu wskoczył na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych produkcji w naszym kraju.

"Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać" - czytamy w opisie drugiego sezonu "1670".

"1670" sezon drugi - Jerzy Rogiewicz odsłania kulisy ścieżki dźwiękowej

Już otwierający utwór "Bez Andrzeja" w wykonaniu Bartłomieja Topy (wciela się w Jana Pawła Adamczewskiego) z tekstem scenarzysty i rapera Kuby "Muflona" Rużyłło zdobył status przeboju, podbijając media społecznościowe i rozgłośnie radiowe. Okazuje się, że pierwotna wersja tego nagrania brzmiała zupełnie inaczej, co ujawnił Jerzy Rogiewicz, kompozytor muzyki do "1670".

W specjalnym materiale filmowym autor muzyki zdradził, jak wyglądały kulisy nagrań, co go inspirowało i jakie motywy muzyczne pojawiają się w serialu (m.in. "Bóg się rodzi", hymn Polski).

"To jest taki specyficzny melanż pseudo-klasycznej muzyki plus nowoczesne bity" - tłumaczy Jerzy Rogiewicz, który przy "1670" pracuje od samego początku. Muzyk, kompozytor, perkusista i wokalista znany jest z grupy Levity, duetu Jerz Igor oraz współpracy z Marcinem Maseckim (m.in. Profesjonalizm, Jazz Band Młynarski-Masecki) i środowiskiem Lado ABC. Jako dyrygent prowadził orkiestrę w nagraniu płyty "1976: A Space Odyssey" sygnowanej nazwą Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra and Choir.

Z kolei jako kompozytor muzyki filmowej dał się poznać z takich produkcji, jak m.in. "Krew Boga", "Tarapaty 2", "Miasto", "Fucking Bornholm" i "Teściowie".

W "1670" poza Bartłomiejem Topą na ekranie pojawią się także m.in. Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Filip Zaręba (Stanisław), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan), Kirył Pietruczuk (Maciej), Tomasz Schuchardt (Jan Sobieski) i Jędrzej Hycnar (Marcin).

