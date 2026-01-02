To już pewne! Wiemy, kiedy BTS powrócą z nową płytą

K-popowi giganci BTS powracają po 4-letniej przerwie! Wytwórnia BigHit Music potwierdziła, że najnowsze wydawnictwo koreańskiego boysbandu usłyszymy jeszcze w pierwszym kwartale tego roku!

Siedmiu młodych mężczyzn w eleganckich garniturach pozuje wspólnie na czerwonym dywanie, tworząc zwartą grupę przed oficjalnym tłem eventowym. Każdy ma inny garnitur w różnych odcieniach brązu, niebieskiego, bieli i beżu, wyróżniając się indywidualnym ...
BTS, od lewej: V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin i J-HopeAXELLE/BAUER-GRIFFINGetty Images

Agencja Big Hit Entertainment powołała do życia siedmioosobowy boysband BTS w 2010 roku. Po latach intensywnych prób i szkoleń, 12 czerwca 2013 roku ukazał się ich debiutancki singiel "2 Cool 4 Skool", który wzbudził spore zainteresowanie. Zaledwie kilka miesięcy później muzycy cieszyli się już tytułem "nowego artysty roku", otrzymanego podczas 2013 MelOn Music Awards. W okolicach 2017 roku BTS stali się globalnym fenomenem, budując bardzo lojalną społeczność fanów. Ich krążek "Love Yourself: Tear" z 2018 roku stał się pierwszym koreańskim wydawnictwem, które podbiło listę Billboard 200 i przyczyniło się do ogromnej popularyzacji k-popu.

Kariera boysbandu znacząco nabrała tempa, aż do 2022 roku, kiedy zapowiedziano, że tymczasowo BTS zawiesić musi swoją działalność ze względu na obowiązkową służbę wojskową. W międzyczasie niektórzy muzycy zajmowali się również swoimi solowymi projektami. Obecnie wszyscy zakończyli już służbę, a teraz zapowiadają wielki powrót.

Kiedy premiera nowej płyty BTS?

Pierwsze od czterech lat wydawnictwo BTS ukaże się 20 marca 2026 roku. Informacja potwierdzona została przez samo BigHit Music w serwisie X.

Tuż przed oficjalnym komunikatem ze strony wytwórni, wybrani fani należący do fandomu "ARMY" otrzymali odręcznie napisane listy, którym towarzyszyła data "2026.3.20". W treści artyści wyrażali swój entuzjazm na powrót. "Czekałem na ten moment bardziej desperacko niż ktokolwiek inny" - pisał RM. Jin przekazał: "Witałem was jako solista w 2023 i 2024 roku, ale w końcu mogę znów przywitać was jako część zespołu", a J-Hope: "W końcu nadszedł rok, w którym wszyscy będziemy razem z wami!!".

Jak podają zagraniczne media, wkrótce ogłoszona ma być również trasa koncertowa.

