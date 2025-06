Krótko po ogłoszeniu swojego scenicznego powrotu, Brandy i Monica pojawiły się w programie "The Tonight Show" Jimmy'ego Fallona. Na marginesie dyskusji o ich muzycznych planach, artystki wspomniały o kulisach powstania ich największego przeboju.

Jak się okazuje, kawałek "The Boy Is Mine" z 1998 r. został zainspirowany kontrowersyjnym talk-show Jerry'ego Springera, w którym ludzie mieli rozwiązywać przed kamerami konflikty, jednak te próby zazwyczaj kończyły się awanturami na wizji.

Brandy i Monica: "The Boy Is Mine" - tak powstał wielki hit 1998 r.

"Byłam wielką fanką Jerry'ego Springera. Temat jednego z odcinków brzmiał 'The boy is mine' (Chłopak jest mój - red.). I pomyślałam sobie: 'O mój Boże, to doskonały pomysł na piosenkę. Zróbmy to'" - wyjawiła Brandy.

Utwór "The Boy Is Mine" stał się najlepiej sprzedającą się piosenką roku w USA i spędził 13 tygodni na szczycie listy przebojów "US Billboard Hot 100". Utwór otrzymał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Wokalny Występ R&B Duetu lub Grupy.

Artystki zapytane o to, czy fani mogą spodziewać się nowej muzyki, ujawniły, że zamierzają wkrótce udać się do studia. "Zaczniemy natychmiast pracować nad muzyką" - powiedziała Monica. Ta deklaracja pojawia się ponad dekadę po ich ostatnim wspólnym projekcie, którym był singel "It All Belongs to Me" z 2012 r.

W czerwcu 2024 r. Ariana Grande wypuściła swój remiks "The Boy Is Mine", do którego zaprosiła Brandy i Monikę. To właśnie praca przy tej wersji pomogła w ponownym nawiązaniu współpracy między obiema wokalistkami i wyjaśnieniu wszystkich nieporozumień sprzed lat.

Na trasie Brandy i Monikę mają wspierać Kelly Rowland (znana z grupy Destiny's Child), Muni Long (dwukrotna laureatka Grammy, współtworzyła przeboje m.in. Rihanny, Ariany Grande, Seleny Gomez i Pitbulla) i Jamal Roberts (zwycięzca najnowszej edycji "American Idol" z maja 2025 r.).

