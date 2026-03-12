The Pussycat Dolls to legendarny girlsband, którego przeboje 20 lat temu królowały na dyskotekach. Nastolatkowie wieszali sobie ich plakaty nad łóżkami i tańczyli w swoich pokojach m.in. do "Don't Cha" czy "Hush Hush". Grupa, na której czele stała Nicole Scherzinger, miała u swoich stóp cały świat. Z czasem doszło jednak do rozłamu. W 2010 r. grupa oficjalnie zakończyła karierę, głównie z powodu napięć pomiędzy wokalistkami i chęci rozwinięcia solowej kariery przez liderkę.

Teraz ikony lat 2000. zdecydowały się na reaktywację. Po ponad dwóch dekadach od debiutu legendarny girlsband wyrusza w światową trasę koncertową - pierwszą od 15 lat! W ramach tournee odwiedzi aż 53 miasta, a wśród nich znalazło się także miejsce dla stolicy Polski.

"Po miesiącach spekulacji, wielokrotnie nagradzana i multiplatynowa popowa supergrupa The Pussycat Dolls oficjalnie ogłasza powrót na światowe sceny. Zespół zapowiedział długo wyczekiwaną trasę koncertową 'PCD FOREVER'" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu Live Nation Polska.

Start trasy "PCD FOREVER" zaplanowano na czerwiec 2026 r. Wówczas The Pussycat Dolls wystąpią w Palm Desert w Kalifornii, aby kolejnego dnia zawitać na festiwal WeHo Pride OUTLOUD Music Festival w roli headlinera. Później zwiedzą pozostałe zakątki Stanów Zjednoczonych, a 9 września odbędzie się pierwszy z europejskich koncertów grupy - w Amsterdamie. Później artystki zawitają m.in. do Oslo, Monachium, Paryża, Pragi czy Dusseldorfu oraz największych miast w Wielkiej Brytanii. Trasa zakończy się w październiku, koncertem w londyńskiej O2 Arenie.

The Pussycat Dolls wystąpią w Polsce! Bilety na koncert w Warszawie już niedługo trafią do sprzedaży

Na trasie nie zabraknie przystanku w Polsce. Legendarne The Pussycat Dolls wystąpią na warszawskiej hali COS Torwar 16 września 2026 r. Gościem specjalnym wydarzenia, jak i pozostałych koncertów z trasy, będzie Lil' Kim.

Bilety na koncert girlsbandu w Polsce trafią do przedsprzedaży na oficjalnej stronie artystek już w środę, 18 marca, o godzinie 9:00. W ten sam dzień i o tej samej porze odbędzie się przedsprzedaż dla klientów Mastercard. Dzień później bilety będą mogli zakupić użytkownicy Ticketmastera oraz Spotify (kolejno o godzinie 10:00 i 12:00). Oficjalna sprzedaż startuje z kolei w piątek, 20 marca, o godzinie 10:00, na stronie Live Nation.

Wyruszą w trasę koncertową 20 lat po głośnym debiucie! Co jeszcze szykują?

Ogłoszona właśnie trasa koncertowa The Pussycat Dolls będzie celebracją 20-lecia wydania debiutanckiego albumu "PCD". Krążek przyniósł artystkom międzynarodową popularność i rekordowe single, takie jak "Buttons", który niedawno zdobył status pięciokrotnej platyny. Nadchodzące tournee ponownie połączy na scenie Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, otwierając nowy rozdział w historii globalnego fenomenu popu.

Wraz z zapowiedzią trasy, wokalistki oddały w ręce fanów zupełnie świeżą piosenkę - "Club Song". Jest to pierwsze nowe nagrania zespołu od premiery "React", która miała miejsce w 2019 r. Artystki szykują dla fanów jeszcze jedną niespodziankę - ponowne wydanie multiplatynowych albumów "PCD" oraz "Doll Domination". Obie reedycje ukażą się już 8 maja 2026 r. i zawierać będą nie tylko jedne z najbardziej rozpoznawalnych hitów lat 2000., lecz także kilka nowości.

The Pussycat Dolls zapowiadały reaktywację już ponad 6 lat temu! Sądowa batalia przeszkodziła wokalistkom w powrocie na scenę

Co ciekawe, plotki o powrocie The Pussycat Dolls na scenę zaczęły pojawiać się w mediach już ponad sześć lat temu. Artystki same zapowiadały, że chcą wyruszyć we wspólną trasę koncertową, lecz zmuszone były przekładać zaplanowane wydarzenia m.in. z powodu globalnej pandemii. Finalnie do reaktywacji nie doszło, a założycielka zespołu - Robin Antin - weszła w tym czasie w spór z Nicole Scherzinger, co sprawiło, że fani zaczęli tracić nadzieję na powrót formacji.

We wrześniu 2021 r. Robin Antin złożyła pozew przeciwko Nicole, oskarżając ją o niewywiązanie się z umowy. Wokalistka miała rzekomo postawić ultimatum, zgodnie z którym nie godziła się na wzięcie udziału w trasie koncertowej, o ile nie zostanie większościowym udziałowcem w zespole. Chciała sprawować pełną kontrolę artystyczną nad działalnością Pussycat Dolls. Po niespełna roku Scherzinger wniosła przeciwko Antin pozew wzajemny. Zarzuciła jej wówczas niekompetentne zarządzanie działalnością zespołu, a także roztrwanianie jego funduszy na własne potrzeby.

W 2024 r. sądowa batalia członkiń The Pussycat Dolls wreszcie dobiegła końca i doszło do zawarcia ugody. Kilka miesięcy wcześniej Nicole Scherzinger zapewniała, że nie żywi urazy do żadnej z koleżanek z zespołu i nie wyklucza możliwości reaktywacji. "Uwielbiałam naszą grupę i nadal uwielbiam moje dziewczyny. Wyznaję zasadę: 'nigdy nie mów nigdy'" - mówiła w rozmowie z "Daily Mail".

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL