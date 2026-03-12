The Pussycat Dolls wystąpią w Polsce! Legendarny girlsband powraca 20 lat po debiucie
The Pussycat Dolls to girlsband, który zdefiniował brzmienie lat 2000. Ich hity takie jak "Don't Cha", "Hush Hush" czy "Buttons", dwie dekady temu podbijały listy przebojów na całym świecie. Choć ich burzliwa kariera obfitowała w spory, wzloty i upadki, dziś wokalistki zdecydowały się na reaktywację i wielki powrót na scenę! Ogłosiły międzynarodową trasę koncertową, a jednym z przystanków będzie Warszawa. Co już wiemy?
The Pussycat Dolls to legendarny girlsband, którego przeboje 20 lat temu królowały na dyskotekach. Nastolatkowie wieszali sobie ich plakaty nad łóżkami i tańczyli w swoich pokojach m.in. do "Don't Cha" czy "Hush Hush". Grupa, na której czele stała Nicole Scherzinger, miała u swoich stóp cały świat. Z czasem doszło jednak do rozłamu. W 2010 r. grupa oficjalnie zakończyła karierę, głównie z powodu napięć pomiędzy wokalistkami i chęci rozwinięcia solowej kariery przez liderkę.
Teraz ikony lat 2000. zdecydowały się na reaktywację. Po ponad dwóch dekadach od debiutu legendarny girlsband wyrusza w światową trasę koncertową - pierwszą od 15 lat! W ramach tournee odwiedzi aż 53 miasta, a wśród nich znalazło się także miejsce dla stolicy Polski.
"Po miesiącach spekulacji, wielokrotnie nagradzana i multiplatynowa popowa supergrupa The Pussycat Dolls oficjalnie ogłasza powrót na światowe sceny. Zespół zapowiedział długo wyczekiwaną trasę koncertową 'PCD FOREVER'" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu Live Nation Polska.
Start trasy "PCD FOREVER" zaplanowano na czerwiec 2026 r. Wówczas The Pussycat Dolls wystąpią w Palm Desert w Kalifornii, aby kolejnego dnia zawitać na festiwal WeHo Pride OUTLOUD Music Festival w roli headlinera. Później zwiedzą pozostałe zakątki Stanów Zjednoczonych, a 9 września odbędzie się pierwszy z europejskich koncertów grupy - w Amsterdamie. Później artystki zawitają m.in. do Oslo, Monachium, Paryża, Pragi czy Dusseldorfu oraz największych miast w Wielkiej Brytanii. Trasa zakończy się w październiku, koncertem w londyńskiej O2 Arenie.
The Pussycat Dolls wystąpią w Polsce! Bilety na koncert w Warszawie już niedługo trafią do sprzedaży
Na trasie nie zabraknie przystanku w Polsce. Legendarne The Pussycat Dolls wystąpią na warszawskiej hali COS Torwar 16 września 2026 r. Gościem specjalnym wydarzenia, jak i pozostałych koncertów z trasy, będzie Lil' Kim.
Bilety na koncert girlsbandu w Polsce trafią do przedsprzedaży na oficjalnej stronie artystek już w środę, 18 marca, o godzinie 9:00. W ten sam dzień i o tej samej porze odbędzie się przedsprzedaż dla klientów Mastercard. Dzień później bilety będą mogli zakupić użytkownicy Ticketmastera oraz Spotify (kolejno o godzinie 10:00 i 12:00). Oficjalna sprzedaż startuje z kolei w piątek, 20 marca, o godzinie 10:00, na stronie Live Nation.
Wyruszą w trasę koncertową 20 lat po głośnym debiucie! Co jeszcze szykują?
Ogłoszona właśnie trasa koncertowa The Pussycat Dolls będzie celebracją 20-lecia wydania debiutanckiego albumu "PCD". Krążek przyniósł artystkom międzynarodową popularność i rekordowe single, takie jak "Buttons", który niedawno zdobył status pięciokrotnej platyny. Nadchodzące tournee ponownie połączy na scenie Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, otwierając nowy rozdział w historii globalnego fenomenu popu.
Wraz z zapowiedzią trasy, wokalistki oddały w ręce fanów zupełnie świeżą piosenkę - "Club Song". Jest to pierwsze nowe nagrania zespołu od premiery "React", która miała miejsce w 2019 r. Artystki szykują dla fanów jeszcze jedną niespodziankę - ponowne wydanie multiplatynowych albumów "PCD" oraz "Doll Domination". Obie reedycje ukażą się już 8 maja 2026 r. i zawierać będą nie tylko jedne z najbardziej rozpoznawalnych hitów lat 2000., lecz także kilka nowości.
The Pussycat Dolls zapowiadały reaktywację już ponad 6 lat temu! Sądowa batalia przeszkodziła wokalistkom w powrocie na scenę
Co ciekawe, plotki o powrocie The Pussycat Dolls na scenę zaczęły pojawiać się w mediach już ponad sześć lat temu. Artystki same zapowiadały, że chcą wyruszyć we wspólną trasę koncertową, lecz zmuszone były przekładać zaplanowane wydarzenia m.in. z powodu globalnej pandemii. Finalnie do reaktywacji nie doszło, a założycielka zespołu - Robin Antin - weszła w tym czasie w spór z Nicole Scherzinger, co sprawiło, że fani zaczęli tracić nadzieję na powrót formacji.
We wrześniu 2021 r. Robin Antin złożyła pozew przeciwko Nicole, oskarżając ją o niewywiązanie się z umowy. Wokalistka miała rzekomo postawić ultimatum, zgodnie z którym nie godziła się na wzięcie udziału w trasie koncertowej, o ile nie zostanie większościowym udziałowcem w zespole. Chciała sprawować pełną kontrolę artystyczną nad działalnością Pussycat Dolls. Po niespełna roku Scherzinger wniosła przeciwko Antin pozew wzajemny. Zarzuciła jej wówczas niekompetentne zarządzanie działalnością zespołu, a także roztrwanianie jego funduszy na własne potrzeby.
W 2024 r. sądowa batalia członkiń The Pussycat Dolls wreszcie dobiegła końca i doszło do zawarcia ugody. Kilka miesięcy wcześniej Nicole Scherzinger zapewniała, że nie żywi urazy do żadnej z koleżanek z zespołu i nie wyklucza możliwości reaktywacji. "Uwielbiałam naszą grupę i nadal uwielbiam moje dziewczyny. Wyznaję zasadę: 'nigdy nie mów nigdy'" - mówiła w rozmowie z "Daily Mail".