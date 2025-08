Już 23 sierpnia br., na jedynym koncercie w Polsce, usłyszymy współpracę kolektywu The Cinematic Orchestra i Leszka Możdżera . Legenda brytyjskiej sceny jazzowo-elektronicznej wraz z polskim pianistą zagrają w Hali Stulecia we Wrocławiu. Dopełnieniem tego muzycznego widowiska, zatytułowanego " Tu zaczyna się Wrocław ", będzie jego wspaniała oprawa multimedialna.

The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer razem na scenie. "Tu zaczyna się Wrocław"

The Cinematic Orchestra to pochodząca z Wielkiej Brytanii legenda światowej sceny nu-jazzowej. Kolektyw, na czele którego stoi Jason Swinscoe, od ponad dwóch dekad łączy jazz, soul, elektronikę, post-rock, muzykę klasyczną i ambient. Albumy, takie jak "Motion" (1999), "Man with a Movie Camera" (2003) oraz "Ma Fleur" (2007), spotkały się z ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem słuchaczy.